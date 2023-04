Cerny schlägt Weltmeister Foss und gewinnt Prolog - Denz Vierter

Der Prolog zum Auftakt der 76. Tour de Romandie endete mit einer Überraschung: Der Tscheche Josef Cerny verwies Weltmeister Tobias Foss auf Rang zwei. Nico Denz wurde starker Vierter.

6,82 Kilometer standen in Le Bouveret im Westen der Schweiz auf dem Programm. Die Strecke wies weder technisch noch von der Topographie her Schwierigkeiten auf, so dass im Vorfeld nicht mit großen Abständen gerechnet wurde.

Eine erste Duftmarke setzte zunächst Nico Denz. Der Bora-hansgrohe-Fahrer setzte sich mit einer Zeit von 7:29 Minuten für längere Zeit an die Spitze des Pelotons. Und dies, obwohl dem 29-jährigen Baden-Württemberger auf den letzten Metern noch ein technisches Missgeschick ereilte.

Für ganz vorne sollte es für Denz dann aber doch nicht reichen. Denn Josef Cerny (Soudal-QuickStep) fuhr einen überraschend starken Prolog und übernahm mit 7:25 Minuten die Spitze. An dieser Zeit bissen sich alle noch folgenden Fahrer die Zähne aus. So auch der norwegische Weltmeister Tobias Foss (Jumbo-Visma), der eine knappe Sekunde langsamer war und Zweiter wurde. Nur einen Wimpernschlag dahinter belegte der ehemalige französische Zeitfahr-Meister Remi Cavagna (Soudal-QuickStep) Rang drei.

Denz wurde mit einem Rückstand von vier Sekunden Vierter vor dem Schweizer Meister Joel Suter (Tudor Pro Cycling). Denz verpasste damit knapp seinen zweiten Sieg auf der World Tour. Im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige vom Team Bora-hansgrohe eine Etappe bei der Tour de Suisse gewonnen.

Am Mittwoch geht es mit der ersten Etappe über 170,9 Kilometer von Crissier nach Vallee de Joux weiter. Die Tour de Romandie endet am Sonntag in Genf, die Entscheidungen dürften auf dem dritten und vierten Teilstück fallen: Am Freitag steht das schwere Zeitfahren über 18,75 Kilometer in Chantel-Saint-Denis an, einen Tag später muss nach 161,6 Kilometern der Schlussanstieg nach Thyon 2000 auf 2090 Metern bewältigt werden.

Prolog Le Bouveret (6,82 km):

1. Josef Cerny (Tschechien) - Soudal Quick-Step 7:25 Min.; 2. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma + 1 Sek.; 3. Remi Cavagna (Frankreich) - Soudal Quick-Step; 4. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 4; 5. Joel Suter (Schweiz) - Tudor Pro Cycling Team + 5; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 7. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 9; 8. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla; 9. Ivo Emanuel Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates; 10. Ethan Vernon (Großbritannien) - Soudal Quick-Step + 10; ... 15. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 12; 37. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 19; 42. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 22; 65. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 25; 84. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 28; 85. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 110. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 36; 130. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 44; 136. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 45

Gesamtwertung Einzel, Stand nach dem Prolog:

