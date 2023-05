CEO Dreesen: "Das fängt im Vorstand an"

Er kennt den FC Bayern seit zehn Jahren, pflegt ein höchst vertrauensvolles Verhältnis zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Jan-Christian Dreesen, zuletzt Finanzvorstand und Stellvertreter von Oliver Kahn, rückt in die Klubspitze und stellte sich an diesem Sonntag offiziell in seiner neuen Rolle vor. Er sprach über Werte, die DFL, die aktuelle Kaderplanung und das neue Team mit Hoeneß, Rummenigge, Hainer, ihm und Trainer Thomas Tuchel.

Sonst kannten ihn die meisten Bayernfans vor allem von der Jahreshauptversammlung, auf der Jan-Christian Dreesen seit Jahren die Zahlen des Erfolgs präsentiert. Selbst in Zeiten von COVID 19, als viele Klubs finanzielle Probleme hatten, schipperte er das Bayernboot sicher in den Hafen. Seit nunmehr schon zehn Jahren gehört der 55-Jährige dem Vorstand des Rekordmeisters an, 2013 beerbte er Karl Hopfner. Und eigentlich wollte, so die ursprünglichen Gedanken, Dreesen den Verein am Saisonende verlassen. Aus eigenen, freien Stücken, aber nicht, weil er genug vom FCB hatte, sondern viel mehr, weil er als Finanzvorstand schon alles miterlebt hatte, in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder einmal einen neuen Rekordumsatz vermelden darf.

Die DFL, dessen Präsidium er angehört, hatte in den vergangenen Wochen mehrmals angeklopft, ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, dort Geschäftsführer zu werden. Aber wenn der FC Bayern ruft, sollte man überlegen, ob man dem nachkommt“, sagt Dreesen, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat: "Ich bin dem Ruf sehr gerne nachgekommen." Der DFL hat er hingegen abgesagt. "Aki Watzke und ich hatten in den vergangenen Tagen wirklich gute Gespräche, ein sehr respektables und wertschätzendes Miteinander", erklärt der neue Vorstandsboss der Bayern: "Als ich gefragt wurde von Herbert Hainer, ob ich mir den Vorstandsvorsitz beim FC Bayern vorstellen könne, ist mir diese Entscheidung leichter gefallen, als ich es mir gedacht habe. Deswegen habe ich unmittelbar in der vergangenen Woche Aki Watzke Bescheid gegeben, dass ich nicht für die DFL-Geschäftsführung zur Verfügung stehe, selbstverständlich aber weiter dort im Präsidium sein werde und ihn in seiner Arbeit unterstütze."

Dreesen möchte wieder mehr "Füreinander und Miteinander"

Über allem stehe für ihn aber eben das Wohl des Deutschen Meisters. "Ich bin Teil des FC Bayern geworden", sagt er. Sich dem Klub damals angeschlossen zu haben, sei "eine meiner besten Entscheidungen im Leben" gewesen. Dass sich in den vergangenen zwei Jahren im Innenleben etwas verändert, ist ihm natürlich nicht entgangen, deshalb möchte er als neuer CEO den Verein wieder etwas vereinen, "mehr zu einem Füreinander und Miteinander kommen", wie er betont: "Das fängt meiner Meinung nach oben an. Mir ist wichtig, dass wir das im Vorstand vorleben." Nur so könne es auf die Mitarbeiter, die ihn schätzen, übertragen werden.

Nichtsdestotrotz weiß Dreesen auch, dass "die nächsten Wochen sicherlich nicht leicht werden, aber das macht es umso reizvoller". Es geht vor allen Dingen darum, langsam aber sicher wieder Ruhe im und um den Verein zu schaffen; zudem steht die Suche eines Nachfolgers für Hasan Salihamidzic auf der Agenda. Eilig haben es die Münchner in diesem Punkt prinzipiell nicht, sagte doch Präsident Herbert Hainer, dass die neue Führung "wieder den Fußballsachverstand von Karl-Heinz Rummenigge in Anspruch nehmen" werde.

Keine Bedenken auch ohne Sportvorstand

Dass es auch ohne Sportdirektor oder Sportvorstand gehe, habe die Zeit nach dem Aus von Matthias Sammer gezeigt, erinnert Dreesen. Damals habe er zusammen mit Rummenigge "intensiv das Transfergeschäft betrieben, und das war ja nicht unerfolgreich". Deshalb habe der neue CEO auch für die anstehende Periode keine Bedenken. Neben Rummenigge und Hoeneß, so sagt Dreesen, "haben wir vor allem auch im Team: Thomas Tuchel". Was zeigt, dass der Chef-Coach sicherlich großen Einfluss auf die Kaderplanung nehmen wird. Und Dreesen? "Ich werde mich als Vorstandsvorsitzender auch einbringen, aber in angemessener Form."