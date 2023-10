Central Division: Alte Favoriten und ein künftiger Superstar am Anfang

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die NHL in ihre Saison 2023/24. Auch in der Central Division gibt es dabei zwei klare Favoriten - und dazu zwei Außenseiter mit Überraschungspotenzial. Eine Vorschau ...

DIE FAVORITEN

Dallas Stars

Auf Platz vier schlossen die Texaner die Hauptrunde im April ab, wobei den Stars ganze vier Punkte zum Gewinn der Western Conference fehlten. In den Play-offs kam das Aus erst im Halbfinale gegen den späteren Champion Las Vegas (2:4). Die Stars sind dank einer gutem Mischung aus erfahrenen sowie noch sehr jungen Schlüsselspielern weiter im Angriffsmodus. Mit nur 218 Gegentoren kassierte Dallas in der vergangenen Saison die deutlich wenigsten in der Conference.

Pluspunkt zudem: Im Sommer blieb der Kader nahezu unverändert. Vom wichtigen Stammpersonal ging einzig Max Domi (nach Toronto), der in den Play-offs 13 Punkte in 19 Spielen erzielt hatte. Doch sein Abgang wurde mit Matt Duchene (32) sehr prominent ersetzt. Nach Buyout in Nashville unterschrieb der als Center und Außen einsetzbare Kanadier für moderate drei Millionen US-Dollar. Mit Craig Smith (34) wurde ein weiterer erfahrener Stürmer geholt, sodass die ohne tief besetzten Stars sogar noch breiter aufgestellt scheinen. Dallas gehört daher erneut zum engeren Kreis der Titelkandidaten.

Colorado Avalanche

Als Titelverteidiger in die Saison gestartet, hatte Colorado 2022/23 in der Hauptrunde zwischenzeitlich Probleme, holte sich im Schlussspurt knapp vor Dallas aber doch noch den Divisionstitel. In den Play-offs kam aber das völlig überraschende Aus gegen den Seattle Kraken des deutschen Ex-Avalanche-Keeper Philipp Grubauer (3:4). Im Sommer folgte vor allem in der Offensive - nicht zuletzt aus Salary-Cap-Zwängen - ein Umbruch gerade in der Offensive.

Mit J.T. Compher (nach Detroit), Evan Rodrigues (Florida) und Alex Newhook (im Tausch nach Montreal) verließen drei der zehn besten Scorer Denver. Kapitän Gabriel Landeskog wird nach Knorpelschaden im Knie wohl seine zweite Hauptrunde in Folge komplett verpassen, könnte aber für die Play-offs zurückkehren.

Gleich fünf Neuzugänge sollen derweil nicht nur die Abgänge ersetzen, sondern auch noch für ein Plus an Tiefe sorgen: Jonathan Drouin, der schon in Halifax im Juniorenbereich mit Superstar Nathan MacKinnon zusammenspielte, Ryan Johansen, bei dem Nashville 50 Prozent seines Gehalts bis 2025 mitzahlt, sowie Tomas Tatar, Miles Wood (beide aus New Jersy) und Ross Colton (Tampa). Weil zudem die wohl offensivstärkste Defensive der NHL um Cale Makar beisammen blieb, gehört Colorado erneut zum Favoritenkreis. Mit weniger Verletzungspech als zuletzt ist auch der Titel wieder möglich.

DIE PLAY-OFF-KANDIDATEN

Minnesota Wild

Minnesota qualifizierte sich in den letzten drei Jahren durchaus souverän für die Play-offs, dort jedoch kam stets das Aus schon in Runde eins, im vergangenen Jahr gegen Dallas mit 2:4. Personell setzt General Manager Bill Guerin auf sehr viel Kontinuität. Mehr Qualität muss daher aus der eigenen Organisation kommen.

Die einzigen nennenswerten Abgänge waren die von Offensivverteidiger John Klingberg (vier Play-off-Punkte in sechs Spielen), der nach Kurzgastspiel weiterzog sowie von Raubein Ryan Reaves, die beide nach Toronto wechselten. Als Ersatz für Letztere holte Guerin Patrick Maroon (35) nach erfolgreichen vier Jahren in Tampa (mit drei Finalteilnahmen und zwei Stanley-Cup-Siegen). Abhilfe auf der bis zuletzt unterbesetzten Center-Position könnte nun der 22-jährige Österreicher Marco Rossi schaffen, der in sein erstes volles NHL-Jahr geht. Dank eines eingespielten Kaders sollte das Team aus St. Paul somit wieder zu den heißen Play-off-Kandidaten in der Division gehören.

Winnipeg Jets

Als achtes und letztes Team schaffte Winnipeg im vergangenen Jahr im Westen den Sprung in die Play-offs. Das Aus gegen den späteren Sieger Vegas kam dann in Runde eins (1:4) allerdings schnell. Nun stehen die Jets vor einem kleinen Umbruch: Ex-Kapitän Blake Wheeler wechselte als Free Agent zu den New York Rangers. Pierre-Luc Dubois, der um einen Tausch gebeten hatte, schließlich via Trade zu den Los Angeles Kings. Keeper Connor Hellebuyck und Mark Scheifele kündigten bereits an, ihre 2024 auslaufenden Verträge eher nicht verlängern zu wollen.

Die Zukunft ist also unklar, dennoch ist der kleinste und kälteste NHL-Standort in der Central Division nicht unbedingt ein Außenseiter. So erhielt Winnipeg als Teil des Dubois-Deals in Gabriel Vilardi (24), Alex Iaffalo (29) und dem Finnen Rasmus Kupari (23) gleich drei Akteure im Gegenzug, die dem Angriff durchaus mehr Tiefe geben. Ein Titelkandidat ist Winnipeg nicht, die erneute Play-off-Qualifikation ist aber drin - und könnte Argumente schaffen, Hellebuyck und Scheifele vielleicht doch noch zu halten. Andernfalls ist auch ein Abschied des Duos schon vor der Trade-Deadline am 8. März 2024 denkbar.

St. Louis Blues

Nur knapp vier Jahre nach ihrem Stanley-Cup-Sieg von 2019 verpasste St. Louis im Frühjahr die Play-offs - und dies zudem ziemlich deutlich. Ein kleiner Umbruch im Kader wurde so auch schon während der vergangenen Saison eingeleitet, mit Ryan O'Reilly (Toronto, nun Nashville), Vladimir Tarasenko (Rangers, nun Ottawa) und Ivan Barbashev (wurde nach dem Tausch Meister mit Vegas) gingen gleich drei wichtige Spieler vom Cup-Sieg.

Das Facelifting im Kader blieb dennoch im kleineren Rahmen. Der aus Philadelphia gekommene Kevin Hayes (31) gibt den Blues immerhin - nach O'Reillys Abgang - erneut einen dritten gutklassigen Center neben Jungstar Robert Thomas (24) und dem neuen Kapitän Brayden Schenn (32). Eine Schwachstelle lag 2022/23 auch im Tor, wo der einstige Meisterkeeper Jordan Binnington und der nun zurückgetretene Deutsche Thomas Greiss nie richtig zu ihrer Form fanden. Hoffnungsträger ist daher nun Joel Hofer (23), der nach guten Leistungen im AHL-Farmteam nun in die NHL aufrückt. Mit verbessertem Goaltending, weniger Verletzungspech und etwas verjüngter Offensive ist durchaus denkbar, dass St. Louis den Play-offs wieder näher rückt.

Nashville Predators

Recht knapp, mit nur drei Punkten Rückstand auf Winnipeg, verpassten die Predators die Play-offs 2023. Ein wenig ähnlich wie in St. Louis hatte ein kleiner personeller Umbruch da schon begonnen. Ex-NHL-Coach Barry Trotz, der den Posten von Langzeitmanager David Poile übernahm, will den Kader verjüngen und zudem schneller und spektakulärer machen. So wurden - noch in Absprache mit Poile - die Veteranen Matthias Ekholm (Edmonton), Ryan Johansen (Colorado), Nino Niederreiter (Jets) und Mikael Granlund (Pittsburgh, nun San Jose) schon während der vergangenen Saison per Trade abgegeben.

Zwar kamen mit O'Reilly (32), Gustav Nyquist (34) und Verteidiger Luke Schenn (33) im Sommer im Gegenzug auch drei Veteranen. Doch vor allen Dingen wurde durch die Abgänge Platz geschaffen, damit hochveranlagte Stürmer wie der letztjährige spätberufene Shootingstar Thomas Novak (26 Jahre alt; 43 Punkte in 51 Spielen), Luke Evangelista (21), Phil Tomasino (22) oder Juuso Pärssinen (22) Zeit und Raum bekommen, um sich in der NHL zu entwickeln. Die Predators haben das Zeug dazu, einige Teams zu überraschen, der Play-off-Einzug wäre aber eine kleine Überraschung.

DIE AUSSENSEITER

Arizona Coyotes

Schon 2022/23 zeigte die Kurve vom Sportlichen her leicht nach oben, denn mit 70 Punkten ließ Arizona mit Chicago, San Jose und Anaheim drei Teams im Westen recht deutlich hinter sich. Im Sommer legte General Manager Bill Armstrong personell deutlich nach: In der Abwehr kamen Sean Durzi (via Trade aus L.A.) und Matt Dumba (als Free Agent), im Sturm Jason Zucker (Pittsburgh) und Alex Kerfoot (Toronto). Großer Hoffnungsträger ist aber Toptalent Logan Cooley (19). Dem vom College kommenden Center ist zuzutrauen, sofort eine tragende Rolle in der NHL zu spielen. Daher dürfte die Leistungskurveder Coyotes weiter nach oben zeigen, eine Play-off-Teilnahme wäre aber (noch) eine große Überraschung.

Die Probleme in Phoenix bestehen so vor allem neben dem Eis: Denn nachdem der Plan zum Bau einer neuen Arena an einem negativ ausgefallenen Bürgervotum scheiterte, steht Arizona ohne NHL-Arena da. Die 5.000 Zuschauer fassende Mullett Arena, in der die Coyotes bereits in der letzten Saison übergangsweise spielten, genügt höheren Ansprüchen nicht. Selbst die Liga, die den Standort Phoenix trotz Dauerquerelen (Insolvenz, Eignerwechsel, Arena-Streit in Glendale) stets halten wollte, spricht nun von Januar oder Februar 2024, bis eine klare Entscheidung zugunsten von festen Plänen für eine neue Arena präsentiert werden müssen. Andernfalls steht ein Umzug in eine andere Start im kommenden Sommer im Raum.

Chicago Blackhawks

Auch bei den Blackhawks gibt es mit Connor Bedard nach der zweitschlechtesten Punktebilanz 2022/23 (mit 59 nur einen vor Anaheim) einen großen Hoffnungsträger. Der 18-jährige Top-Pick im Draft 2023 gilt als kommender Superstar und soll auf Anhieb die Rolle als Nummer-eins-Center im Team übernehmen. Geht es nach der Vorbereitung, geht mit Lukas Reichel (21) ein Deutscher auf Center-Position zwei ebenfalls in prominenter Rolle in sein erstes volles NHL-Jahr. In der Abwehr steht mit Kevin Korchinski (19) - 2022 bereits an siebter Position im Draft ausgewählt - ein weiteres großes Talent vor dem Debüt.

Mit Taylor Hall (31; kam im Tausch aus Boston) und den Routiniers Corey Perry (38) und Nick Foligno (35) wurde der Kader auch über die Toptalente hinaus verbessert und verbreitert. Auf dem Papier ist die Steigerung im Vergleich zum Rumpfkader des Vorjahres sofort erkennbar. Die Lücken waren zuletzt indes so groß, dass die Play-offs zunächst noch ein Fernziel bleiben dürften.