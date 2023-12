Cem Özdemir: "Ich halte das aus, ich war mal Handball-Torwart."

Am gestrigen Montag haben die deutschen Landwirte in Berlin gegen die Erhöhung des Agrardiesels demonstriert. Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), der zuständige Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, antwortete mit Erfahrung aus dem Handball.

Cem Özdemir auf der Kundgebung am Brandenburger Tor. Getty Images

"Sie haben sich hier versammelt, weil sie eine Botschaft haben. Und sie wollen mir doch diese Botschaft mitgeben, damit ich sie am Kabinettstisch sagen kann. Dann wäre meine Bitte und mein Rat: Wir sollten nicht so reden", erklärte Özdemir (zum Video bei YouTube) angesichts der lautstarken Buhrufe, die ihm entgegen schallten und auch der polemischen Vergleiche des Interessenverbands Land schafft Verbindung und verwies auf seine Wurzeln.

"Ich halte das aus, ich war mal Handballtorwart. Ich werde dafür bezahlt, das ist mein Job. Aber wir sollten weder über den Finanzminister Christian Lindner, den Bundeskanzler Olaf Scholz und den Vizekanzler Robert Habeck so reden. Denn die wollen wir überzeugen", betonte der Bundesminister. "Wir wollen die gewinnen und mit denen gemeinsam eine gute Lösung finden."

"Man lernt, sich durchzusetzen"

Der 57-jährige spielte früher bis zur B-Jugend beim TSV Bad Urach in Baden-Württemberg Handball. "Wie jeder Sport prägt auch Handball das Selbstbewusstsein. Man lernt, sich durchzusetzen. Das ist in der Politik auch wichtig. Und Sie erfahren schnell, dass man im Team nur gemeinsam gewinnen kann", hatte Özdemir 2017 in einem Interview bei N-TV erklärt und verraten: "Ich bin über Schulfreunde zum Handball gekommen. Und bis heute fasziniert mich die Sportart wegen ihrer Schnelligkeit und Körperlichkeit."

"Es gibt Spieler wie den Torwart, die ein Spiel entscheiden können. Mit einem klugen Pass kann schnell ein Angriff eingeleitet werden. Vor dem Tor müssen sich die Spieler immer wieder aufs Neue durchsetzen. Da gibt es Parallelen zum täglichen Geschäft in der Politik. Und auch im Handball - wie in der Politik - zeigt sich, dass es Spezialisten geben muss. Selbst bei Torhütern haben Sie Experten für Strafwürfe", so der Minister damals.