Celtics siegen noch ohne Theis - Klare Niederlage für Wagner

Nächste Niederlage für Franz Wagner und die Orlando Magic. Die zum Transferschluss gewechselten James Harden und Daniel Theis haben noch nicht für ihre neue Teams gespielt. Die NBA am Samstagmorgen.

Die Magic um den Berliner Rookie Wagner unterlagen bei den formstarken Utah Jazz mit 99:114 und mussten die dritte Pleite in den vergangenen vier Spielen einstecken. Wagner kam in mehr als 33 Minuten Spielzeit auf neun Punkte und vier Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz fehlte erneut wegen einer Rippenprellung. Die Magic sind mit nur 13 Saisonsiegen Vorletzter in der Eastern Conference.

Daniel Theis fehlte beim 108:102-Sieg der Boston Celtics gegen die Denver Nuggets noch im Kader des Rekordmeisters. Theis, der zuvor für die Houston Rockets aktiv war, war am Donnerstag im Tausch für Nationalmannschaftskollege Dennis Schröder nach Boston getradet worden. Die Kelten um Jayson Tatum (24 Punkte) und Marcus Smart (22) trotzten dabei dem Triple-Double von MVP Nikola Jokic (23/16/11) und feierten den siebten Sieg in Serie.

Harden in "Philly" umjubelt

James Harden war unterdessen beim 100:87 der Philadelphia 76ers noch nicht an Bord. Joel Embiid führte die Sixers mit 25 Zählern, fünf Blocks und 19 Rebounds zum 33. Saisonsieg im 55. Spiel. "The Beard", der unter anderem im Tausch mit Ben Simmons von den Brooklyn Nets kam, wurde in einem Highlight-Video unter dem Jubel der Fans in "Philly" schon einmal vorgestellt.

Philadelphia ist Fünfter in der engen Spitzengruppe des Ostens. Vorne thronen die Miami Heat (36:20), die Cleveland Cavaliers (120:113 bei den Indiana Pacers) und die Chicago Bulls (134:122 gegen die Minnesota Timberwolves) liegen Jimmy Butler & Co. mit einer Bilanz von 35:21 jedoch dicht im Nacken.