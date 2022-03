Celtics im Osten auf eins - Warriors verlieren wieder, Curry gewinnt Oscar

Ein klarer Sieg über die Minnesota Timberwolves und die Niederlage der Sixers gegen die Suns hieven die Boston Celtics in der Eastern Conference auf Platz eins. Die NBA am Montagmorgen.

Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der Eastern Conference die Führung übernommen. Der Rekordmeister holte ein 134:112 gegen die Minnesota Timberwolves und profitierte zudem von der Niederlage der Philadelphia 76ers gegen die Phoenix Suns im Topspiel des Tages. Theis gelangen in knapp 18 Minuten auf dem Feld vier Punkte. Maßgeblichem Anteil am sechsten Sieg in Folge des Rekordmeisters hatte das Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown: Tatum erzielte 34 Punkte, Brown steuerte beim 47. Saisonerfolg 31 Punkte und zehn Rebounds bei.

Die Suns (Devin Booker, 35 Punkte) verlängerten ihre Siegesserie auf acht und sind weiter das unangefochten beste Team der Liga, die 76ers rutschten durch das 104:114 dagegen von Rang eins im Osten auf Platz vier. Auch die Miami Heat und Titelverteidiger Milwaukee Bucks steht nun vor den 76ers, denen auch die 37 Punkte von Joel Embiid nicht reichten.

Lakers reichen 20 Punkte Vorsprung nicht

Die Los Angeles Lakers, mit 17 Meistertiteln gleichauf mit den Celtics Rekordhalter in der NBA, kassierten unterdessen einen weiteren herben Rückschlag. Gegen die New Orleans Pelicans verlor das Team um LeBron James trotz 20 Punkten Vorsprung zur Pause noch mit 108:116 und rutschte in der Tabelle wieder auf den zehnten Platz hinter die Pelicans. Als Zehnter würden die Kalifornier gerade noch am Play-in-Turnier teilnehmen, der Elfte hat nach der Regular Season schon Sommerpause.

Die Dallas Mavericks kletterten durch ein 114:100 gegen die Utah Jazz auf Rang vier der Western Conference. Luka Doncic (32/10/5) war einmal mehr Matchwinner, Maxi Kleber steuerte in 23 Minuten zwei Punkte und sieben Rebounds bei. Dritter sind die Golden State Warriors, die durch das 115:123 gegen die Washington Wizards fünf der vergangenen zehn Spiele verloren haben. Auch ein Karrierebestwert von 25 Zählern durch Corey Kispert half den Gästen in der Hauptstadt nicht.

Oscars für "Shaq" und Steph Curry

Kisperts Teamkollege Stephen Curry konnte sich mit dem Oscar trösten. Gemeinsam mit dem ehemaligen Superstar Shaquille O'Neal räumte der Guard der Warriors den begehrten Filmpreis ab. Beide sind Co-Produzenten des 22-minütigen Films "The Queen of Basketball", der in der Kategorie beste Kurz-Dokumentation ausgezeichnet wurde. Er handelt von Lusia Harris, die 1976 in Montreal den ersten Korb in der Geschichte der Olympischen Spiele erzielt hatte und 1977 als erste Frau von einem Team aus der NBA gedraftet wurde.