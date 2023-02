Celtics fegen über Nets hinweg - Wagner-Brüder verlieren

Die Boston Celtics feiern einen Kantersieg, während die Wagner-Brüder mit Orlando immer mehr den Anschluss verlieren. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Die Boston Celtics haben mit einer beeindruckend dominanten Leistung die Brooklyn Nets mit am Ende 43 Punkten Vorsprung besiegt. Beim 139:96 lagen die Celtics am Mittwochabend zwischenzeitlich sogar mit 49 Punkten vorne und festigten ihren ersten Platz in der Eastern Conference. Die Nets, die weiter auf den verletzten Kevin Durant warten müssen, stehen auf Rang vier. Jason Tatum glänzte mit 31 Punkten.

Franz und Moritz Wagner verlieren mit Orlando Magic im Play-off-Rennen immer mehr den Anschluss. Das Team der Berliner Brüder unterlag dem Spitzenteam Philadelphia 76ers mit 94:105 und kassierte die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien.

Franz Wagner kam dabei auf 13 Punkte und vier Rebounds, sein von der Bank kommender Bruder Moritz auf sechs Zähler und zwei Rebounds. Für Philadelphia war Joel Embiid mit einem Double-Double von 28 Punkten und elf Rebounds der Matchwinner.

Die Magic liegen auf Rang 13 der Eastern Conference bereits vier Siege hinter den Plätzen fürs Play-In-Turnier.

Das Duell zwischen den Washington Wizards und den Detroit Pistons musste abgesagt werden, weil die Pistons wegen eines Schneesturms noch immer in Dallas feststecken und nicht rechtzeitig nach Detroit reisen konnten. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.