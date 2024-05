Lundstrams rabenschwarzer Tag: Celtics Meisterschaft nach Sieg im Old Firm nur noch Formsache

Die schottische Meisterschaft scheint entschieden zu sein: Celtic Glasgow konnte drei Spieltage vor Schluss ein packendes Old Firm knapp gewinnen. Ein Rangers-Akteur erwies seinem Team gleich zweimal einen Bärendienst.

An wenigen Orten auf der Welt ist ein Derby so brisant wie in Glasgow, wo Fußball seit jeher eine Glaubenssache ist - im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann das am häufigsten ausgetragene Derby Europas zwei Spieltage vor Schluss stattfindet und die beiden Klubs nur drei Punkte voneinander trennen, ist Brisanz und Spannung garantiert. Celtic ging von der Pole Position in das Match im heimischen Celtic Park, von dem einiges erwartet wurde, schließlich endete das Old Firm einen Monat zuvor noch spektakulär mit 3:3.

Und spektakulär wurde es auch diesmal - auch, wenn die Fans in Glasgow dafür erst einmal eine eher zähe erste halbe Stunde überstehen mussten. Dann aber bot die Schlussphase des ersten Durchgangs einiges: Celtics O'Riley, der zuvor bereits mit seinen Versuchen zweimal gescheitert war (9., 28.), zielte nun besser und brachte seine Farben in Front (35.).

Lundstram erweist den doppelten Bärendienst

Kurz danach gelang den Gastgebern im frenetischen Celtic Park sogar der Doppelschlag, da Lundstram die Kugel ins eigene Tor abfälschte (38.). Es ging jetzt hin und her, den mit einem Mal kamen auch die Rangers - bis dato offensiv nicht zu sehen - zu einer Flanke, die letztlich Dessers einköpfte (40.).

Alles also wieder offen - doch Lundstram erwies noch vor der Pause seiner Mannschaft erneut einen Bärendienst, rauschte überehrgeizig mit offener Sohle in Johnston und flog vom Platz (45.+2).

O'Rileys verschossener Elfmeter fällt nicht mehr ins Gewicht

Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd in Unterzahl platzten im zweiten Durchgang beinahe früh, als O'Riley nach einem leichten Kontakt einen Elfmeter zugesprochen bekam, bei diesem dann aber an Butland scheiterte (55.). Es blieb also beim Zwei-Tore-Rückstand, doch in Unterzahl kamen die Rangers bis tief in die Schlussphase hinein kaum mehr vor das Tor des ehemaligen englischen Nationalkeepers Hart.

Durch den Sieg Celtics ist dem amtierenden Meister wohl der 54. Meistertitel nicht mehr zu nehmen, zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung sechs Punkte. Die Glasgow Rangers stehen bei 55 Titeln, der Vorsprung schmilzt also weiter.