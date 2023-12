Celik wird Technischer Direktor: Alemannia Aachen stellt sich breiter auf

Alemannia Aachen hat in der sportlichen Leitung eine neue Funktion geschaffen und Erdal Celik als neuen Technischen Direktor fest verpflichtet. Zuletzt wurde der ehemalige Alemannia-Spieler bereits intensiv eingearbeitet.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sascha Eller, Sportdirektor und Geschäftsführer bei Alemannia Aachen, bekommt dauerhaft tatkräftige Unterstützung: Erdal Celik hat zum 1. Dezember sein Amt des Technischen Direktors angetreten, eine Funktion, die der ehemalige Bundesligist neu eingerichtet hat.

Celik, der 2007/08 in der zweiten Mannschaft der Aachener spielte und im Anschluss unter anderem 14-mal in der 3. Liga für Rot Weiss Ahlen gegen den Ball trat, soll am Tivoli als "Bindeglied zwischen Sportdirektor, Trainerteam, Staff und Mannschaft" fungieren. Das umfasst unter anderem die Unterstützung bei der Kaderplanung, Weiterentwicklung der Scoutingabteilung und die intensive Betreuung von Nachwuchsspielern beim Übergang in den Herrenbereich. Hierbei soll er von seinen Erfahrungen im Nachwuchsbereich von Bayer 04 Leverkusen profitieren, wo er als Trainer tätig war.

"Arbeitertyp und Teamplayer"

Nachdem Eller den neuen Mann seit August bei dessen Einarbeitung aus nächster Nähe beobachten konnte, steht für den Geschäftsführer fest: "Erdal ist ein absoluter Arbeitertyp und Teamplayer, der viele Facetten der Branche kennt und seine ganze Kraft in diesen Verein steckt. Genau diese Typen braucht es bei der Alemannia."

Celik sprüht vor Tatendrang und hat die hohen Ziele seines Klubs bereits bestens verinnerlicht: "Ich werde alles dafür tun, dabei zu unterstützen, Alemannia Aachen wieder in die 3. Liga zu bringen, den Verein vor allem aber langfristig wieder im Profifußball zu etablieren."