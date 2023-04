Ceferins Botschaft: Solange Krieg, kein Fußball

Nach wie vor beschäftigt auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die UEFA. Nun hat die Konföderation beschlossen, dem russischen Verbündeten Belarus die U-19-EM der Frauen 2025 wegzunehmen.

Aleksander Ceferin auf dem UEFA-Kongress in Lissabon. AFP via Getty Images

Dies habe das UEFA-Exekutivkomitee bereits am Dienstag entschieden, sagte der am Mittwoch wiedergewählte Präsident Aleksander Ceferin auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Kongress in Lissabon. "Noch haben wir keinen neuen Ausrichter", erklärte der Slowene. Mehr als 100 EU-Parlamentarier hatten in einem Brief an die Konföderation einen Ausschluss Belarus' gefordert. Die ehemalige Sowjetrepublik gilt als Unterstützerin des russischen Angriffskriegs. Kürzlich hat die russische Föderation beispielsweise taktische Atomwaffen an Belarus übergeben, auch Truppen sind in dem Nachbarland stationiert. "Wir werden die Situation beobachten", erklärte Ceferin mit Blick auf einen möglichen Ausschluss. Ein Entscheid dazu sei allerdings Sache des Exekutivkomitees, das das nächste Mal im Juni zusammenkommt.

Dann übrigens mit Hans-Joachim Watzke als deutschem Vertreter. Der DFL-Präsidiumssprecher, DFB-Vizepräsident und Geschäftsführer von Borussia Dortmund wurde in Portugal erwartungsgemäß in das Exko gewählt. Augenscheinlich hatte sich das Gremium am Dienstag allerdings nicht zu einem Ausschluss Belarus' durchringen können, was Kritik nach sich ziehen könnte.

Ceferin: "Bis der Krieg endet, wird es sehr schwierig für uns, irgendetwas zu ändern"

FIFA und UEFA hatten Ende Februar 2022 Russland von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Die Sbornaja hatte zuletzt lediglich Freundschaftsspiele durchgeführt gegen Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, den Iran und den Irak. Zu der Zukunft der russischen Teams sagte Ceferin: "Bis der Krieg endet, wird es sehr schwierig für uns, irgendetwas zu ändern."

Das IOC-Exekutivkomitee unter der Führung des umstrittenen Präsidenten Thomas Bach aus Deutschland hatte zuletzt den internationalen Sportverbänden empfohlen, russische und belarussische Athleten, die den Krieg nicht unterstützen, unter neutraler Flagge und Auflagen starten zu lassen. Daraufhin hatte die Ukraine, deren Verbandspräsident Andriy Pavelko in Lissabon ins UEFA-Exko wiedergewählt wurde, mit einem Boykott der Olympischen Spiele 2024 gedroht.