Ceferins Abrechnung: "Zynismus über Moral"

Mit erneut scharfen Worten hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Befürworter der Super League attackiert. "Sie stellen Aktienkurse über sportliche Verdienste", sagte der Slowene beim Kongress in Lissabon. Allerdings lassen sich auch Widersprüche in Ceferins Rede finden.

Will die "Mittelklasse" retten: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. UEFA via Getty Images

In der Reihe der Abrechnungen zwischen UEFA und Super League nimmt diese Rede Ceferins sicherlich noch einmal einen besonderen Status ein. Ohne die drei "Ausbrecher" - Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin - überhaupt zu nennen, rechnete der 55-Jährige einmal mehr mit dem Projekt ab: "Ich werde nicht im Detail auf jenen Plan eingehen von drei Klubs, zwei Investoren und einem Sprecher." Um dann doch harsche Kritik zu üben. Die Aussage der Super-League-Befürworter, man wolle den Fußball retten, attackierte Ceferin scharf: "Es ist gut, dass noch niemand an Scham gestorben ist." Der Rechtsanwalt, der im Laufe des Kongresses ohne Gegenkandidat wiedergewählt werden wird, verglich Real und Co. mit dem Wolf aus dem Märchen "Rotkäppchen".

"Zynismus über Moral, Egoismus über Solidarität, Eigeninteresse über Altruismus", das waren nur drei von mehreren Vorwürfen, mit denen Ceferin die Super-League-Hintermänner konfrontierte. "Sie stellen Aktienkurse über sportlichen Verdienst und Profit über Trophäen. Wir müssen den Mythos auflösen, wonach die Privatisierung des Fußballs ein nicht zu stoppender Prozess wäre." Der Einzug von Investoren in den Fußball habe dafür gesorgt, "dass die Ausgaben durch die Decke gingen". Letzteres ist eine durchaus überraschende Aussage, weil Ceferin jüngst erklärt hatte, die aktuellen Regeln überdenken zu wollen, wonach ein Eigentümer eigentlich nur Einfluss und Kontrolle über einen Klub haben dürfte.

Mehreinnahmen durch Conference League

"Unser Modell ist in Gefahr", warnte Ceferin mit Blick auf die Klubwettbewerbe und pries eine Erhöhung der Solidaritätszahlungen und die Mehreinnahmen durch die Schaffung der Conference League an. Dass Ceferin allerdings der ECA und namentlich ihrem Vorsitzenden Nasser Al-Khelaifi dankte - die Großklubvereinigung ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Super League - wirkt abstrus. Zum einen, weil die ECA wiederholt und mit Erfolg versucht hat, die Ausschüttungen aus den Wettbewerben zugunsten der Großen zu erhöhen. Zum anderen, weil Al-Khelaifi auch CEO von Paris St.-Germain ist, jenem Klub, der dank der Petrodollars aus Katar das Rattenrennen im internationalen Transfermarkt mit auf die Spitze getrieben hat.

Die Mittelklasse zu retten, ist unsere große Aufgabe. Aleksander Ceferin

Da Bernd Reichart, CEO der die Super League beratenden Agentur A-22-Sports, den finanziellen Vorsprung der Premier League kürzlich als ein zentrales Problem im Wettbewerbsmodell detektierte, unterstrich Ceferin, dass beispielsweise in den aktuellen Viertelfinals von Champions- und Europa League Italien die meisten Vertreter hätte. Das mag zwar stimmen, allerdings schrieben gerade die Klubs der Serie A in den vergangenen Jahren massiv rote Zahlen, zudem finden sich in Italiens Spitzenliga auch zahlreiche Privatinvestoren. Die Botschaft Ceferins ist eindeutig: "Die Mittelklasse zu retten, ist unsere große Aufgabe." Wie und ob das gelingt, das ist die große Frage im europäischen Fußball.