Ceferin: CL-Finale in den USA ist "möglich"

Die NFL kommt im Zuge der allumgreifenden Globalisierung nach Europa und die UEFA Champions League geht womöglich bald in die USA. Zumindest hält Präsident Aleksander Ceferin ein Finale in den USA für "möglich" und verweist auf das enorme Interesse.

"Das ist möglich. Wir haben angefangen, darüber zu diskutieren", sagte der 55 Jahre alte Slowene am Dienstag im Podcast "Men in Blazers". Für die kommenden Jahre bis 2025 seien die Endspiele der europäischen Fußball-Königsklasse an Istanbul, London und München bereits fest vergeben. "Danach werden wir sehen", sagte Ceferin zu einer möglichen Gastgeber-Rolle der USA.

Zuletzt hatte die spanische Sport-Tageszeitung "AS" berichtet, bei der UEFA und der Klub-Vereinigung ECA werde ein mögliches Finale der Champions League in den USA positiv gesehen. Demnach erhoffen sich Verbände und Vereine höhere Einnahmen, wenn das Premium-Produkt des europäischen Vereinsfußballs etwa in New York aufschlägt.

Ceferin verweist auf Popularität

Die USA sind gemeinsam mit Mexiko und Kanada auch Gastgeber der Fußball-WM 2026. "Fußball ist extrem populär in den USA", sagte Ceferin. Bereits die Spiele der EM seien dort von einem großen Publikum verfolgt worden.

"Was mich echt schockiert hat, dass das EM-Finale in den USA von mehr Zuschauern angesehen wurde, als die NBA-Finalspiele", erzählt Ceferin. Zudem hätten insgesamt 30 Spiele der EM eine Einschaltquote gehabt wie der Super Bowl. Dabei verwies er auf die schwierigen Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebeung. "Das ist ein Problem", sagt Ceferin, sonst hätte gerade die Königsklasse bessere Quoten - zumindest in den USA.

Besonders überraschend käme der Gang über den großen Teich wohl nicht. Andersrum geht die NFL schon länger den Weg, um sich den Fans in Europa zu zeigen. So spielten die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Münchner Arena. Das Spiel erzielte vergangenes Jahr Rekordquoten. Auch viele Fußballer wohnten dem Spektakel bei. Allerdings dürfte der Aufschrei der Fußballfans bei einem CL-Finale in den USA groß sein.