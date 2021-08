Cedric Teuchert will sich nicht abschreiben lassen

Bei den Olympischen Spielen lief es anders als erhofft. Auch bei seinem Verein kommt Cedric Teuchert aktuell nicht so zum Zuge, wie er es sich vorstellt. An einen Wechsel denkt der Angreifer jedoch nicht.

Das DFB-Pokalspiel des 1. FC Union Berlin bei Türkgücü München (1:0) durfte Cedric Teuchert nur aus der Ferne beobachten. Während die Mannschaft von Kapitän Christopher Trimmel in die nächste Runde einzog, saß Teuchert zusammen mit Mitspieler Grischa Prömel in der Hauptstadt vor dem TV.

Während Mittelfeldmann Prömel wegen einer Verletzung in der Leistengegend passen musste, war für Olympiafahrer Teuchert kein Platz im 20-Mann-Kader. Trainer Urs Fischer begründete dies damit, dass Teuchert noch einen Rückstand hinsichtlich der Fitness habe. Max Kruse, der ebenfalls in Tokio dabei war und in München den 1:0-Sieg-Treffer erzielte, sei durch drei längere Einsätze bei den Olympischen Spiel schon "in einem gewissen Rhythmus", so Fischer.

Kruse und Ingvartsen stehen vor Teuchert

Für Teuchert dürfte es auch am Sonnabend (15.30 Uhr) sehr eng werden, um beim Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in den Kader zu rutschen. Er hat in positioneller Hinsicht nicht nur Union-Star Kruse, sondern auch Marcus Ingvartsen vor sich.

Teuchert: "Ich war enttäuscht"

Am Montag wurde Teuchert beim Testspiel gegen den Viertligisten VfV Borussia 06 Hildesheim (4:0) erst zur zweiten Hälfte eingewechselt. Das spricht nicht für Teuchert, auch wenn er hochmotiviert zu den besten Akteuren unter den Reservisten gehörte und einen Treffer beisteuerte. "Ich war enttäuscht. Ich hätte die 90 Minuten Spielpraxis gebraucht. Ich habe versucht, die zweite Hälfte bestmöglich zu nutzen", erklärt Teuchert. "Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass ich auf dem Stand der anderen Jungs bin, die die Vorbereitung durchgezogen haben."

In seiner ersten Saison bei den Eisernen kam Teuchert auf 24 Spiele in der Meisterschaft, in denen ihm drei Tore gelangen. Er habe seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beigetragen, sagt Teuchert. Er verweist auch auf seinen 1:0-Siegtreffer im Januar gegen den kommenden Gegner Leverkusen.

An Aufgabe denkt Teuchert nicht. Ein Vereinswechsel kommt für ihn nicht in Frage. Teuchert gibt sich optimistisch trotzig. "Wenn ich sagen würde, dass ich abgeschrieben bin, wäre ich der Falsche. Ich will spielen. Das versuche ich in jeder Einheit zu zeigen", so Teuchert.

Teuchert: "Wir waren leider mehr oder weniger eingesperrt"

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen (drei Einsätze) macht ihn auf der einen Seite stolz. Auf der anderen Seite weiß er, dass er dadurch große Teile der Vorbereitung bei Union verpasste. In unangenehmer Erinnerung wird ihm auch das Drumherum in Tokio bleiben. "Wir waren leider mehr oder weniger eingesperrt. Wir durften das Hotel und die Etage nicht verlassen - nur zum Essen oder zum Training", sagt Teuchert. "Wir waren bei der Eröffnungsfeier und haben einmal das Olympische Dorf für zwei Stunden besucht. Das war es leider."