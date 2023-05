Cavendish gewinnt Schlussetappe beim Giro - Roglic holt Gesamtsieg

Nach drei Wochen Giro d'Italia gewann Mark Cavendish die Schlussetappe in Rom im Sprint. Den Gesamtsieg holte sich Primoz Roglic. Lennard Kämna überzeugte mit einem Platz in den Top Ten der Gesamtwertung.

Fühlt sich auf der Zielgeraden am wohlsten: Mark Cavendish. AFP via Getty Images

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den 106. Giro d'Italia gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma führte die Gesamtwertung nach der Schlussetappe in Rom am Sonntag mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) an. Das Podium komplettierte der Portugiese Joao Almeida (UAE Emirates/+ 1:15).

Bester Deutscher wurde Lennard Kämna (Bora-hansgrohe/+ 7:46) als Neunter. Kämna war erstmals als Kapitän an den Start bei einer großen Rundfahrt gegangen und überzeugte durchaus. Für die künftigen Planungen mit Kämna will Teamchef Ralph Denk in den kommenden Wochen tiefer analysieren. "Ist es das, was er will und ist es das, was wir wollen? Oder wollen wir wieder einen aggressiveren Kämna sehen, was seinem Naturell sogar noch einem Stück weit eher entspricht?", fragte Denk. Im vergangenen Jahr hatte Kämna seinen Schwerpunkt auf Ausreißversuche gelegt. Dabei hatte der 26-Jährige die Bergankunft auf dem Ätna gewonnen.

Roglic feiert vierten Sieg bei großer Rundfahrt

Für den dreimaligen Vuelta-Champion Roglic ist es der vierte Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt. Das Rosa Trikot des Spitzenreiters hatte er erst am Samstag mit seinem Sieg im Bergzeitfahren zum Monte Lussari erobert.

Vor drei Jahren war Roglic am vorletzten Tag der Tour de France als Gesamterster in das Bergzeitfahren nach Planche des Belle Filles gegangen und hatte letztlich einen Vorsprung von 57 Sekunden vor seinem Landsmann Tadej Pogacar nicht behaupten können.

Die 126 Kilometer lange letzte Etappe mit Start und Ziel in Rom war eine Sache der Sprinter. Ex-Weltmeister Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), der während des Giro sein Karriereende zum Ablauf der Saison angekündigt hatte, setzte sich souverän durch. Pascal Ackermann (UAE Emirates) wurde durch einen Sturz etwa 100 Meter vor dem Ziel jede Chance auf seinen zweiten Tageserfolg genommen.

"Hier in Rom zu gewinnen, ist wunderschön", sagte Cavendish nach seinem insgesamt 17. Etappensieg beim Giro und bedankte sich anschließend bei seinem Team: "Ich habe großartige Kollegen, großartige Freunde, die das möglich gemacht haben."

21. Etappe Rom - Rom (126 km):

1. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team 2:48:26 Std.; 2. Alex Kirsch (Luxemburg) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Filippo Fiorelli (Italien) - Green Project-Bardiani; 4. Alberto Dainese (Italien) - Team DSM; 5. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck; 6. Jake Stewart (Großbritannien) - Groupama-FDJ; 7. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team; 8. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla; 9. Arne Marit (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty; 10. Campbell Stewart (Neuseeland) - Team Jayco AlUla; ... 20. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 39. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 58. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 98. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma; 103. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe; 111. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 2:08 Min.; 112. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 0; 118. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 3:55; 125. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 4:56

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 21. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 85:29:02 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 14 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:15 Min.; 4. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 4:40; 5. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 5:43; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 6:05; 7. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 7:30; 8. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 7:31; 9. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 7:46; 10. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 9:08; ... 33. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 1:26:24 Std.; 51. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 2:08:46; 57. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 2:23:39; 74. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 3:17:27; 75. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 3:20:13; 82. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 3:38:18; 104. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 4:32:57; 110. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 4:52:47; 121. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 5:08:46