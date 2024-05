Cavani tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Einer der größten Namen in der Geschichte des uruguayischen Fußballs wird künftig nicht mehr für die Nationalmannschaft des zweimaligen Weltmeisters auflaufen. Komplett Schluss ist für Edinson Cavani aber noch nicht.

"Dein Name wird in die Geschichte unseres Fußballs und unseres Landes eingehen", schrieb Landsmann Luis Suarez unter einen eigens abgesetzten emotionalen Instagram-Post zu Ehren Edinson Cavanis - nachdem dieser am Donnerstag, wenige Wochen vor der Copa America, sein Karriereende in der Nationalmannschaft verkündet hatte. Dabei ist das dem 37-Jährigen doch längst gelungen.

Ewige Plätze zwei und drei

Nur ausgerechnet Suarez, der noch für sein Land spielt, hat die beeindruckende Ausbeute des drei Wochen jüngeren Cavani im Nationaltrikot übertroffen. Cavani hört mit 58 Toren aus 136 offiziellen Länderspielen auf, Suarez war in 138 Einsätzen bisher 68-mal erfolgreich. Auf der Liste der uruguayischen Rekordnationalspieler ist Cavani Dritter, ebenfalls hinter Suarez und Spitzenreiter Diego Godin (161 Spiele).

"Ich war und werde immer gesegnet sein, dass ich dieses Trikot tragen durfte, um das zu repräsentieren, was ich am meisten auf der Welt liebe: mein Land", schrieb Cavani selbst, der im Sturm-Dreizack mit Suarez und dem alles überragenden Diego Forlan bei der WM 2010 groß aufspielte und in Südafrika nach dem Erreichen des Halbfinals zumindest Vierter wurde. Insgesamt lief Cavani bei vier WM-Endrunden auf. 2011 gewann er mit Uruguay die Copa America.

PSG-Rekordtorschütze - bis Mbappé

Auf Vereinsebene ist der einsatzfreudige Rechtsfuß noch in Argentinien aktiv, beim in Buenos Aires ansässigen Traditionsklub Boca Juniors (Vertrag bis Jahresende). Im vergangenen November erreichten Cavani und Boca das Finale der Copa Libertadores, das gegen Fluminense aus Rio de Janeiro in der Verlängerung allerdings verloren ging.

Seine besten Zeiten erlebte Cavani bei der SSC Neapel (2010 bis 2013) und bei Paris Saint-Germain (2013 bis 2020), wo er als Rekordtorschütze des Vereins (301 Spiele, 200 Tore) erst von Kylian Mbappé (308/256) abgelöst wurde. Anschließend lief er noch für Manchester United und den FC Valencia auf.