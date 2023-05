Causa Vinicius: Real erstattet Anzeige - Valencia verbannt Fan lebenslang

Die rassistischen Ausschreitungen in Valencia haben bei Real Madrid das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Königlichen erstatten Anzeige. Auch "Los Che" wurden tätig.

Dass Vinicius Junior in etlichen spanischen Auswärtsstadien massiv und oft auch rassistisch angefeindet wird, hat am Sonntagabend bei der 0:1-Niederlage beim abstiegsbedrohten FC Valencia einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Montag sahen sich die Königlichen nun dazu bewegt, Anzeige zu erstatten. Das taten sie in einer Pressemitteilung kund.

"Real Madrid verurteilt die gestrigen Vorfälle, die sich gegen unseren Spieler Vinicius Junior gerichtet haben, aufs Schärfste", heißt es darin. "Die Vorfälle stellen einen Angriff auf das Zusammenleben in unserem sozialen und demokratischen Rechtsstaat dar."

Die Blancos werten die wiederholten Ausschreitungen als "Hassverbrechen" und haben daher bei der Generalstaatsanwaltschaft, im Speziellen bei der "Staatsanwaltschaft gegen Hassverbrechen und Diskriminierung", Anzeige erstattet - "damit der Sachverhalt untersucht und die Verantwortlichkeit festgestellt werden kann".

Acht Fälle nur in dieser Saison - Lebenslanges Stadionverbot für Fan

Nach dem Spiel und den Vorfällen in Valencia hat der Liga-Verband LFP ebenfalls eine Mitteilung publiziert und dabei zehn Fälle von Rassismus gegen Vinicius Junior aus den vergangenen zwei Jahren aufgelistet. Alleine acht davon haben sich in der laufenden Saison ereignet. "In Anbetracht der Schwere der Vorfälle" hat sich der spanische Rekordmeister nun als Privatkläger eingeschaltet.

Der 22 Jahre alte Brasilianer ist in La Liga zwar das regelmäßigste und prominenteste, nicht aber das einzige Opfer von rassistischen Anfeindungen. Auch Inaki und Nico Williams von Athletic (Bilbao) oder Samuel Chukwueze vom FC Villarreal können ein Lied von den erschütternden Zuständen im spanischen Oberhaus singen. Bei Real Madrid war auch Antonio Rüdiger schon betroffen.

Der FC Valencia ist am Montagmittag ebenfalls an die Öffentlichkeit getreten und hat verkündet, einen Zuschauer, auf den Vinicius Junior wegen einer Affen-Geste bereits aufmerksam gemacht hatte, identifiziert zu haben. "Los Che" schrieben in einer Pressemeldung, dass alle in diesem Fall auffällig gewordenen Fans ein lebenslanges Stadionverbot erhalten.