Causa Vinicius: FC Valencia bezichtigt Rodrygo der Lüge

In der Debatte nach den rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius Junior von Real Madrid hat der FC Valencia nun dem Madrilenen Rodrygo in einem markigen Statement vorgeworfen, gelogen zu haben.

Nächstes Kapitel in einer höchst unschönen Geschichte: Seit Real-Profi Vinicius Junior im Mai beim Spiel in Valencia rassistisch beleidigt worden war, ist das Thema im spanischen Fußball durchgehend präsent. Nun hat der FC Valencia am Donnerstag ein Statement veröffentlicht, das nicht gerade dazu beitragen wird, die Wogen zu glätten.

Die Spanier wiesen die "falschen Aussagen" von Rodrygo "kategorisch" zurück. Dieser habe behauptet, das "gesamte" Mestalla-Stadion habe rassistische Gesänge in Richtung von Vinicius Junior geschickt.

"Ehre von Klub und Fans verteidigen"

Auf einer Pressekonferenz der brasilianischen Nationalmannschaft hatte der 22 Jahre alte Angreifer noch einmal über den Vorfall gesprochen. "Ich war auf dem Spielfeld und bekam mit, wie das ganze Stadion 'Mono' (spanisch für Affe, Anm. d. Red.) schrie", hatte Rodrygo gesagt.

"Solche Aussagen sind ernsthafte Lügen, die dazu beitragen, dass eine vorbildliche Anhängerschaft auf eine völlig unfaire Art stigmatisiert wird", schrieb der FC Valencia. Die Fledermäuse forderten Rodrygo auf, seine Behauptungen zu korrigieren. Dies hatte Madrids Trainer Carlo Ancelotti getan, der zunächst ebenfalls vom "ganzen Stadion" gesprochen hatte.

In seinem Statement drohte der 16. der abgelaufenen La-Liga-Saison sogar weitere Maßnahmen an: Man behalte sich rechtliche Schritte vor, um die "Ehre von Klub und Fans" zu verteidigen, heißt es in markigen Worten.