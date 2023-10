Causa Tonali überraschte Newcastle - Howe schweigt zu bösem Verdacht

Sandro Tonali muss eine lange Sperre fürchten - aber offenbar nicht um seine Zukunft bei Newcastle United. Zwei Fragen wollte Trainer Eddie Howe am Freitag indes lieber nicht beantworten.

Newcastle United muss damit rechnen, schon bald für lange Zeit auf die zweitteuerste Neuverpflichtung seiner Geschichte verzichten zu müssen. Sandro Tonali, im Sommer für über 60 Millionen Euro von der AC Mailand nach England gewechselt, droht im Wettskandal, der den italienischen Fußball derzeit erschüttert, eine mindestens monatelange Sperre.

Die Magpies haben die jüngsten Enthüllungen offenbar kalt erwischt. "Dan Ashworth (Sportchef, Anm. d. Red.) hat mich während der Länderspielpause angerufen. Es war eine völlige Überraschung für mich, für ihn, für alle", sagte Trainer Eddie Howe auf seiner Spieltagspressekonferenz am Freitag. "Mein erster Gedanke war, sicherzustellen, dass es Sandro gut geht. Es war eine sehr schwierige Zeit für ihn."

Weil Tonali italienischen Medienberichten zufolge eingeräumt hat, sogar auf Milan-Spiele gesetzt zu haben, könnte ihm eine längere Zwangspause blühen als Juventus-Profi Nicolo Fagioli, der sich mit dem italienischen Verband wegen der Platzierung illegaler Wetten auf eine siebenmonatige Sperre geeinigt hatte. Wie Fagioli hat auch Tonali seine Spielsucht bereits eingestanden.

Von der italienischen Nationalmannschaft war Letzterer vorzeitig abgereist, Howe sieht aber keinen Grund, auch in Newcastle auf den 23-Jährigen zu verzichten. "Er hat zweimal trainiert und steht zur Verfügung", sagte er mit Blick auf das Heimspiel gegen Crystal Palace am Samstag (16 Uhr), dem am Mittwoch (21 Uhr) das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund folgt. Tonali habe gut trainiert und sich und seine Gefühle bestens im Griff. "Ich bin mir sicher, dass unter der Oberfläche einiges los ist. Ich werde eine Entscheidung treffen müssen, aber ich muss sie auf den Fußball zurückführen und versuchen, die beste Entscheidung für die Mannschaft zu treffen."

Wusste Milan schon vorher Bescheid?

Unabhängig von der Sperre werde man Tonali - dessen Vertrag noch bis 2028 läuft - unterstützen. "Wir sehen ihn für viele Jahre als Teil unseres Teams. Und ich weiß, dass das von seiner Seite auch für uns gilt", so Howe. "Auch Fußballer sind Menschen und haben wie wir alle Schwächen."

Zu einem bösen Verdacht äußerte sich der Coach lieber nicht: Wussten die Milan-Verantwortlichen womöglich von dem drohenden Ungemach und stimmten dem von vielen Fans kritisierten Wechsel auch deshalb zu? "Ich habe keine Ahnung", verweigerte sich Howe einem Kommentar - genau wie zur Tatsache, dass zu Newcastles Sponsoren gleich drei Wettanbieter gehören. "Meine Arbeit ist, das Team zu trainieren, und das tue ich. Es ist vermutlich besser, wenn ich mich an diese Themen halte."