Causa Polster: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren

Gibt es in diesem Land wirklich keinen Fußball-Experten, der dem guten Toni Polster aufzeigen kann, dass er mit seiner Forderung nach offizieller Anerkennung seiner drei Tore aus inoffiziellen Länderspielen irrt?

Jetzt polstert es also schon wieder vor Gericht. Im Kampf um seine drei inoffiziellen Tore aus dem Jahre Schnee hat Toni Polster diesmal seine Haberer, den Ogerl (Andi Ogris) und den Ernstl (Baumeister) mitgebracht, damit sie bezeugen, was er immer schon sagt: "Nirgendwo auf der Welt hat es inoffizielle Länderspiele gegeben". Nur sie, die armen Hascherl wurden vom bösen ÖFB dazu verdonnert, obwohl sie sogar die Nationalhymne singen mussten.

Von Heinz Palme, dem ehemaligen ÖFB-Pressesprecher, der als solcher die Gepflogenheiten kannte und auch in seinen Tätigkeiten als Protokollchef der WM 2006 oder als Special Adviser des WM-Organisationskomitees von 2010 weiß, wie der Hase bei der FIFA läuft, hätte man da schon mehr Expertise erwarten können. Er sagte aus, dass inoffizielle Länderspiele ein "österreich-spezifisches Thema" gewesen seien und die drei von Polster beanstandeten Partien seiner Meinung nach die einzigen gewesen sein dürften.

Wie bitte? Gibt es in diesem Land wirklich keinen Fußball-Experten, der dem guten Toni aufzeigen kann, dass er irrt? Oder glauben sie, dass sie ihm einen Freundschaftsdienst erweisen, bei einer Posse, die mit jedem Auftritt des Ex-Torjägers lächerlicher wird? Mittlerweile behauptet der ehemalige Torjäger ja, dass die drei nachträglichen Tore seinen Werbewert erhöhen würden.

Österreich kein Einzelfall

Dabei braucht es keine zehn Minuten Internet-Recherche, um herauszufinden, dass nicht nur Österreich weitere sieben inoffizielle Länderspiele bestritten hat, sondern natürlich auch andere Nationen. Bis in die heute für Fußball-Urzeit gehaltenen 1950er-Jahre sowieso. Aber auch in der Neuzeit waren sie durchaus auch in großen Fußballländern Usus. Der argentinische Verband etwa führt mehrere hundert (!) inoffizielle Länderspiele an, zählt allerdings auch Spiele gegen Klubmannschaften dazu, die nicht einmal Polster für sich reklamieren würde. Toni mag damit recht behalten, dass "kein Messi und kein Ronaldo" solche Spiele bestreiten mussten, seinem Zeitgenossen Jorge Valdano etwa fiel aber kein Zacken aus der weltmeisterlichen Krone, als er 1990 gegen Guatemala antreten musste, ohne dass sich sein Länderspielkonto erhöht hätte.

Der italienische Verband nennt einen Artikel auf seiner Website "Die größten inoffiziellen Spiele in der Geschichte der Azzurri" und verweist u.a. auf „das bisher letzte von der FIFA nicht anerkannte Spiel" aus dem Jahr 2017, einem 8:0-Sieg gegen San Marino. Vom damaligen dreifachen Torschützen Gianluca Lapadula ist ebensowenig bekannt, dass er deswegen vor Gericht zog, wie von Weltmeister Alessandro Altobelli wegen seiner drei inoffiziellen Treffer beim 4:0 gegen Guatemala im Jahr 1986.

FIFA-Regularien müssen eingehalten werden

Dass Länderspiele der FIFA offiziell als solche gemeldet werden müssen, geht aus einem aberkannten Belgien-Länderspiel aus dem Jahr 2017 hervor. Batshuayi und Fellaini hatten die Belgier zu einem 2:1-Sieg gegen Tschechien geschossen, die FIFA verweigerte jedoch den offiziellen Status, da es nicht rechtzeitig als offizielles Länderspiel angemeldet worden war. Zwei andere Beispiele aus Belgien beweisen, dass Länderspiele sogar ihren offiziellen Status verlieren können, wenn die FIFA-Regularien nicht eingehalten werden. Eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien aus dem Jahr 2012 wurde vom Weltverband gestrichen, weil die Rumänen acht Wechsel vornahmen, zwei Jahre später verlor Romelu Lukaku seine drei Tore vom 5:1-Sieg gegen Luxemburg, weil die "Roten Teufel" statt der erlaubten sechs Mal sieben Mal getauscht haben.

Dennoch beharrt Toni Polster auf sein Tor im inoffiziellen Länderspiel gegen Liechtenstein im Jahr 1984, obwohl bei diesem Alfred Drabits in der 46. Minute aus- und in der 75. Minute wieder eingewechselt wurde. Heinz Palme dazu auf kicker-Nachfrage: "Das Liechtenstein-Spiel habe ich von Beginn an nicht thematisiert - u.a. wegen des Drabits-Rücktausches, aber auch, weil ich damals schlichtweg nicht zuständig war für die Nationalmannschaft."

Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.

