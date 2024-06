Causa Mbappé: Frankreich zwischen Hoffen, Bangen und Zweckoptimismus

Frankreich hat zwar einen erfolgreichen Start in die EM hingelegt, doch der Nasenbeinbruch von Superstar Kylian Mbappé treibt die Grande Nation um. Der 25-Jährige soll sich auf dem Weg der Besserung befinden.

Beim 1:0 gegen Österreich war Kylian Mbappé kurz vor Schluss bei einem Luftduell mit Kevin Danso zusammengeprallt, lag danach minutenlang stark blutend am Boden und musste schließlich ausgewechselt werden. Anschließend folgt die Diagnose: Nasenbeinbruch.

Seitdem ist die Sorge groß, dass der Ausnahmestürmer den Franzosen nicht zu Verfügung stehen könnte. Fakt ist, dass Mbappé sich einer Operation unterziehen wird müssen, wenn auch nicht sofort, wie Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstag mitgeteilt hatte. "Auch wenn es nicht sofort sein muss, wird er einen chirurgischen Eingriff machen lassen müssen", sagte der Trainer in einem Video.

Am Freitag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) steht gegen die Niederlande das nächste Spiel an - und Mbappés Einsatz bleibt fraglich. Der 25-Jährige nahm am Mittwoch jedenfalls nicht am Mannschaftstraining teil, absolvierte stattdessen am späten Nachmittag im Teamquartier in Paderborn mit einem großen Pflaster auf der gebrochenen Nase eine individuelle Athletik-Einheit. Mbappé wird auf jeden Fall eine speziell angefertigte Maske benötigen, wenn er denn auflaufen möchte - eine solche trug er am Mittwoch nicht.

Die Franzosen zeigen sich dennoch optimistisch. So berichtete William Saliba, dass es seinem Teamkollegen "heute Morgen besser" ging. Saliba trainierte übrigens ebenso wie sein Innenverteidiger-Kollege Dayot Upamecano ebenfalls nur individuell.

Rabiot hebt Mbappés Bedeutung hervor

Wie wichtig Mbappé für Frankreich ist, zeigt allein schon der Fakt, dass er in 80 Länderspielen 47 Treffer erzielte - auf eine derart starke Torquote würde kein Trainer dieser Welt freiwillig verzichten wollen.

Sein Ausfall gegen die Niederlande wäre "ein harter Schlag", stellte dann auch Adrien Rabiot klar: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der Kapitän, ein Anführer dieser Mannschaft, das wird natürlich von Bedeutung sein, auch für die gegnerischen Mannschaften in ihrer Art und Weise, sich auf die Spiele vorzubereiten."

Juve-Profi Rabiot betonte aber auch, dass Frankreich über ausreichend Qualität im Kader verfüge, um einen etwaigen Ausfall von Mbappé kompensieren zu können. "Wenn ich die Jungs sehe, die wir auf der Bank haben, haben wir weitgehend die Mittel, Kylian zu ersetzen."