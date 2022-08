Causa Laimer: "Die Tendenz ist, dass er bleibt"

Das Bayern-Interesse an Konrad Laimer, dessen Vertrag in Leipzig nur noch bis 2023 läuft, ist verbürgt. Am Samstag äußerte sich RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erneut dazu.

Verlässt der seit 2017 für RB Leipzig spielende Konrad Laimer den amtierenden Pokalsieger noch in diesem Sommer? Oder bleibt der 25-jährige Österreicher den Sachsen zumindest bis Ablauf seines Vertrags am 30. Juni 2023 erhalten?

Dazu hat sich Oliver Mintzlaff an diesem Samstag unmittelbar vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln erneut geäußert. "Ein Basta gibt es von mir erst, wenn alles entschieden ist", so der RB-Chef eingangs - nur um zu ergänzen: "Die Tendenz ist, dass er bleibt. Er fühlt sich hier wohl und freut sich auch auf Timo Werner." Der deutsche Nationalstürmer war erst unter der Woche vom FC Chelsea zurück zu RBL geholt worden, wo er zwischen 2016 sowie 2020 gespielt und in dieser Zeit eben auch schon Teamkamerad von Laimer gewesen war.

"Ich kann nichts ausschließen, aber die Tendenz ist, dass wir mit dem vorhandenen Kader in die kommenden Spiele gehen werden", so Mintzlaff abschließend über den aufgrund von Sprunggelenksproblemen noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz gekommenen Laimer.

Werner? "Wir haben gespürt, dass er gerne zurückkommen würde"

Der Leipziger Geschäftsführer sprach vor dem Duell mit den Kölnern auch über den zurückgeholten Werner, den es direkt in die Startelf von Trainer Domenico Tedesco gespült hatte - Torpremiere beim gefeierten Comeback inklusive.

"Timo Werner war ein Thema, als wir gemerkt haben, dass er sich in London nicht so wohl fühlt", so Mintzlaff. "Er hat in den zwei Jahren gute Leistungen gebracht, aber wir haben gespürt, dass er gerne zurückkommen würde - und so haben wir den Kontakt gehalten. Am Anfang war es eher unrealistisch, aber dann sind wir in konkretere Gespräche eingetaucht und haben gemeinsam eine Lösung gefunden."

Zeitnahe Entscheidung bei Sportdirektor-Suche angekündigt

Mintzlaff sprach auch über die Leipziger Sportdirektor-Suche und kündigte in diesem Zusammenhang eine baldige Entscheidung an. "Wir schließen heute gar nichts aus. Wir werden zeitnah, das kann ich in dem Fall sagen, die Lösung präsentieren", erklärte der 46-Jährige und betonte, dass jemand komme, "weil wir den auch brauchen. Zu RB Leipzig gehört ein starker sportlicher Mann, ein Aushängeschild." Seit dem Abschied von Markus Krösche gen Eintracht Frankfurt ist der Sportdirektorenposten bei RB verwaist, zuletzt war Max Eberl bei den Sachsen gehandelt worden.