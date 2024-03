Causa Islamovic: VBL-Rauswurf wegen Putins Zukunftsspielen

Hinter dem VBL-Aus und der Fürth-Entlassung von eSportler Ajdin Islamovic steckt mehr als die offiziellen "disziplinarischen Gründe". Der Österreicher nahm unerlaubt an den russischen "Games of the Future" teil.

Was zunächst als ungewöhnliche, aber wenig skandalöse Trennung von Verein und eSportler anmutete, hat politische Dimensionen erreicht. Von der Krankmeldung in Fürth zu den "Games of the Future" in Kasan - die Geschichte zur Entlassung von Ajdin 'Eyedin98' Islamovic.

Schon Ende Februar berichtete kicker eSport, dass die DFL dem eSportler auf Antrag seines Ex-Klubs SpVgg Greuther Fürth die Spielerlaubnis für die Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) entzogen hatte. Diese Maßnahme erfolgte offiziell aus "disziplinarischen Gründen". Am darauffolgenden Offline-Spieltag ersetzte der kurzfristig verpflichtete Ekrem Dogan Islamovic beim Kleeblatt - durchaus erfolgreich.

Einige Tage später brachte Der Standard neues Licht ins Dunkel: Die österreichische Tageszeitung war nach eigenen Angaben von der russischen Botschaft kontaktiert worden. Es ging um mögliche Berichterstattung zu den "Games of the Future", die vom 21. Februar bis zum 3. März in Kasan stattfanden. Schließlich nehme ja auch ein Österreicher teil.

Fürth untersagt Teilnahme - Islamovic meldet sich krank

Auf der Homepage der "Zukunftsspiele" taucht ein einziger Name unter österreichischer Flagge auf: Ajdin Islamovic. Wie Der Standard berichtet, habe der 25-Jährige eine Einladung nach Russland erhalten und danach bei seinem Ex-Arbeitgeber SpVgg Greuther Fürth um Erlaubnis gebeten. Die Franken legten mit Verweis auf seine sportlichen Verpflichtungen in der VBLCC ihr Veto ein. 'Eyedin98' habe sich daraufhin krank gemeldet und sei gegen den Willen des Vereins nach Kasan gereist - weshalb die Trennung vom eSportler erfolgte. Ein Ablauf, den kicker-eSport-Recherchen bestätigen.

ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer stellte auf Anfrage des Standard zudem klar, dass der österreichische eNationalspieler nicht offiziell entsandt worden war. Der Fußball-Bund agiere sehr vorsichtig bei allem, was Russland betreffe.

Die alte Leier: Trennung von Sport und Politik?

Islamovic sah das etwas anders und gab der Tageszeitung selbst Auskunft über seine Beweggründe: Er habe "lange überlegt", ob er der Einladung folgen sollte, "liebe solche Events" aber. Sport und Politik müsse man dabei "auseinanderhalten", sagte Islamovic. Alles andere sei "doppelmoralisch". Der ehemalige Fürther führte den Import von Öl und Gas aus Russland als Argument an.

Zu trennen sind Sport und Politik - wie so oft - in diesem Fall jedoch nicht. Allein die Tatsache, dass die russische Botschaft den Standard kontaktiert haben soll, unterstreicht das. Eröffnet wurden die Spiele von Präsident Wladimir Putin persönlich. Anwesend waren auch Staatsoberhäupter aus Belarus, Kasachstan oder Serbien. Hauptsponsor des Events ist das Kreml-nahe Erdgasförderunternehmen Gazprom.

Bei den "Games of the Future" handelt es sich um eine Wettbewerbsreihe, die "phygital" - im Mix aus physischem und digitalem Sport - ausgetragen wird. Das Fußball-Turnier der Veranstaltung fand zur Hälfte auf dem realen Kleinfeld, zur anderen Hälfte auf dem virtuellen Rasen statt. Die jeweiligen Ergebnisse wurden anschließend zum Gesamtresultat addiert. Auch andere Disziplinen wie Basketball, Eishockey oder Motorsport waren vertreten. Ebenso diverse Shooter, deren Real-Komponente im Lasertag gespielt wurde.

Wie schon bei den eSport-Engagements Saudi-Arabiens steht für die "Phygital"-Spiele von Kasan der Vorwurf des "eSportswashings" im Raum. Russland scheint sich als progressiver Förderer des professionellen Gamings zu inszenieren, während die Regierung seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen lässt. Dabei greift Russland tief in die Tasche: Das Preisgeld betrug laut Webseite insgesamt zehn Millionen US-Dollar - allein 1,25 Millionen wurden für den Fußball-Wettbewerb ausgeschüttet.

Ex-Fußballprofis und deutsche Dota-2-Legende

Allzu viel davon dürfte Islamovic nicht eingestrichen haben. Sein Team "Rotor International" scheiterte im Achtelfinale. Laut dem Standard sollen die Organisatoren aber für sämtliche Reise- und Unterkunftskosten aufgekommen sein. Abgesehen davon sei es dem ehemaligen VBL-Spieler auch gar nicht ums Geld gegangen. Die Teilnahme an den "Zukunftsspielen" bereue er nicht. Auf Instagram kündigte er zudem an, demnächst weitere Einblicke in seine Erfahrungen aus Kasan teilen zu wollen.

Was in seiner Story ebenfalls zu sehen ist: Islamovic war nicht der einzige bekannte Name, den es nach Russland gezogen hatte. Auf einem Foto posiert er gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Aurelien Chedjou, der früher unter anderem für OSC Lille und Galatasaray Istanbul aktiv war. In der Teilnehmerliste befindet sich auch Benoit Assou-Ekotto, der von 2006 bis 2015 für Tottenham Hotspur und die Queens Park Rangers mehr als 150 Premier-League-Partien absolviert hat.

Einige eSport-Größen waren offenbar ebenfalls vor Ort. Für die USA ist etwa Joksan Redona aufgeführt, der 2020 mit Complexity Gaming den FIFAe Club World Cup gewonnen hatte. Auch aus Deutschland wurde ein Trio für Kasan gelistet: Über die beiden Drone-Racing-Piloten Leon Schubert und Dennis Hochmann hinaus ging die Dota-2-Legende Mehran 'KuroKy' Salehi wohl bei den "Games of the Future" an den Start.