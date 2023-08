Cattaneo gewinnt Zeitfahren - Spannung im Kampf um Gelb

Auf der 6. und vorletzten Etappe der Polen-Rundfahrt stand ein Zeitfahren an. Dieses sicherte sich etwas überraschend Mattia Cattaneo. Richtig spannend wird es in der Gesamtwertung, wo Joao Almeida zum Führenden Matej Mohoric aufschloss.

Mit einem ordentlichen Vorsprung hat Mattia Cattaneo die 6. Etappe für sich entschieden. Auf dem 16,6 Kilometer langen Zeitfahr-Kurs fuhr der Italiener vom Team Soudal Quick-Step die mit Abstand beste Zeit. "Best of the rest" wurde mit 13 Sekunden Rückstand Joao Almeida - und war damit so etwas wie der zweite Sieger am vorletzten Tag der Polen-Rundfahrt. Denn der 24-jährige Portugiese absolvierte den Rundkurs in Kattowitz 12 Sekunden schneller als der Gesamtführende Matej Mohoric - und liegt damit zeitgleich, knapp hinter dem Slowenen auf Platz zwei.

Die Entscheidung wird somit am Freitag fallen. Auf der flachen Schlussetappe darf Almeida nun also auf seinen zweiten Erfolg nach 2021 hoffen. Damals Zweiter: Matej Mohoric. Auf dem letzten Tagesabschnitt von Zabrze nach Krakau sind auf den 166,6 Kilometern beim Bonussprint noch maximal drei Sekunden zu holen.

Tagesdritter wurde Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski (8.) verbesserte sich beim Heimrennen auf den dritten Gesamtrang - hat aber angesichts eines Rückstands von 14 Sekunden nur noch geringe Chancen auf seinen zweiten Sieg nach 2018.

6. Etappe/Einzelzeitfahren Kattowitz - Kattowitz (16,60 km)

1. Mattia Cattaneo (Italien) - Soudal Quick-Step 19:10 Min.; 2. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 13 Sek.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 14; 4. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 16; 5. Tim Wellens (Belgien) - UAE Team Emirates + 17; 6. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 18; 7. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 8. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers + 21; 9. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma; 10. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 24; ... 18. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 39; 19. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 41. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 1:04 Min.; 66. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 1:28; 107. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 2:06; 117. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 2:14; 128. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 2:23; 133. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 2:30; 136. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 2:32

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 22:49:07 Std.; 2. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers + 14; 4. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 19; 5. Mattia Cattaneo (Italien) - Soudal Quick-Step + 38; 6. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 39; 7. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 52; 8. Rafal Majka (Polen) - UAE Team Emirates + 55; 9. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 57; 10. Oscar Onley (Großbritannien) - Team DSM - firmenich + 1:04 Min.; ... 50. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 11:17; 66. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 18:34; 94. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 31:13; 107. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 35:15; 118. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 46:16; 121. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 46:34; 126. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 48:24; 136. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 51:40; 148. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 56:09

Bergwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. Markus Hoelgaard (Norwegen) - Lidl-Trek 25 Pkt.; 2. Jacopo Mosca (Italien) - Lidl-Trek 18; 3. Thomas De Gendt (Belgien) - Lotto Dstny 17; 4. Bert Van Lerberghe (Belgien) - Soudal Quick-Step 8; 5. Tobias Andresen (Dänemark) - Team DSM - firmenich 6; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious 5; 7. Lucas Hamilton (Australien) - Team Jayco AlUla 5; 8. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny 4; 9. Bastien Tronchon (Frankreich) - AG2R Citroën Team 4; 10. Norbert Banaszek (Polen) - Nationalteam Polen 3; ... 22. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers 1

Sprintwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates 68 Pkt.; 2. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers 66; 3. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost 55; 4. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step 48; 5. Oscar Onley (Großbritannien) - Team DSM - firmenich 43; 6. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team 36; 7. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 34; 8. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates 33; 9. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis 33; 10. Rafal Majka (Polen) - UAE Team Emirates 31; ... 56. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers 3; 58. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe 2

Teamwertung, Stand nach der 6. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 68:28:20 Std.; 2. Soudal Quick-Step (Belgien) + 1:33 Min.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 5:43; 4. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 5:45; 5. Team Jayco AlUla (Australien) + 6:29; 6. Bahrain Victorious (Bahrain) + 8:28; 7. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan) + 9:03; 8. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 10:40; 9. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 11:27; 10. Jumbo-Visma (Niederlande) + 11:40