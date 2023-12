Einige Fußballmannschaften spielen sehr offensiv, andere eher vorsichtig und defensiv. Trainer überlegen sich eine individuelle Taktik, die von Spiel zu Spiel variieren kann. In der Vergangenheit spielte Italien gerne "Catenaccio". Stimmt das wirklich? Und was ist Catenaccio für eine Taktik?

Was ist Catenaccio?

"Catenaccio" beschreibt ein bestimmtes Spielsystem im Fußball und wird oftmals auch als "der italienische Weg" bezeichnet.

Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem System?

Populär wurde das Fußballsystem durch den argentinischen Trainer Helenio Herrera, der den Catenaccio mit dem italienischen Verein Inter Mailand in den 1960er Jahren umsetzte. Damit schrieb Mailand Erfolgsgeschichte und gewann dreimal den italienischen Meistertitel, zweimal den Europapokal und einmal sogar den Weltpokal. Die Erfindung geht allerdings wohl auf den Österreicher Karl Rappan zurück, der das System mit der Schweizer Nationalmannschaft bereits zuvor praktizierte. Das Spielsystem ist seitdem Synonym für einen extrem defensiven Fußball.

Wie funktioniert das Prinzip des Catenaccio?

Die Aufstellung legt beim Catenaccio den Fokus auf die Defensive. Häufig ist die Verteidigung personell besonders gut ausgestattet. Der Trainer sucht sich ein System aus, bei welchem viele Defensivspieler auf dem Platz sind und auch die Offensivkräfte im defensiven Umgang geschult werden. Häufig gibt es nur einen richtigen Stürmer, der teilweise sogar noch als hängende Spitze agiert.

Durch das tiefe Stehen in der eigenen Hälfte werden die Räume zwischen den einzelnen Spielern so eng gemacht, dass ein schnelles Offensivspiel für den Gegner nahezu unmöglich ist. Das System basiert auf doppelter Manndeckung und schnellem Konterspielen. Der Gegner muss durch das Aufrücken in der eigenen Defensive Räume öffnen, die von den Spielern mit dem Catenaccio-System ausgenutzt werden können. Indem sie schnell das Mittelfeld überbrücken, können sie ein Tor erzielen. Dies bedeutet aber auch, dass sich bei Kontern auch Abwehrspieler am Offensivspiel beteiligen. Dennoch liegt der Fokus auf der Defensive. Spiele der bekanntesten Catenaccio-Mannschaften gingen gerne 0:0 oder bei erfolgreicher Anwendung 1:0 aus.