Castro: "Zweite Liga will ich nicht mehr machen"

Es läuft beim VfB Stuttgart, auch ohne Gonzalo Castro. Die Schwaben trennten sich vom "unvorbereiteten" 34-Jährigen, der nun einen neuen Verein sucht - und klare Vorstellungen hat.

Für Frau Castro ist es "ungewohnt, mich jeden Tag zu sehen", erzählt ihr Gatte, der knapp zwei Wochen vor dem Ende der Transferperiode noch ohne Verein dasteht, das Mannschaftstraining aber "schon vermisst".

Zur Zeit hält sich Gonzalo Castro im heimischen Fitnessraum mit der Unterstützung eines Personal Trainers fit, während er mit inzwischen 34 Jahren einen neuen Arbeitgeber sucht. Dass er beim VfB Stuttgart - als einer der Leistungsträger in der Vorsaison - sozusagen gegangen wurde, hatte den Mittelfeldspieler "sehr unvorbereitet getroffen".

"Sven hat entschieden, dass er mich nicht braucht." Gonzalo Castro über sein Aus in Stuttgart

"Das ist der Fußball im Moment. Es müssen Gehälter gekürzt werden und man gibt den Jungen die Chance" sagt der Mann, der sich gemeinsam mit seiner Familie darauf eingestellt hatte, "meine Karriere in Stuttgart zu beenden". Nach einem Gespräch mit Stuttgarts Sportdirektor Mislintat ("Sven hat entschieden, dass er mich nicht braucht") muss Castro nun umplanen. Und das zeitnah.

"Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, dass ich einen neuen Verein finde", räumt der Routinier ein, der mit "20 oder 22 in dieser Situation vielleicht ein bisschen angespannter gewesen wäre - aber mit 34 habe ich mein Geld glaube ich ganz gut angelegt."

Das Karriereende? Noch keine Option. "Es kribbelt schon", sagt Castro, dem es "fehlt, am Wochenende diesen Druck zu haben." Druck, den er sich bei der Vereinssuche ("Im Moment ist es sehr ruhig") nicht macht. Recht klare Vorstellungen hat er aber trotzdem: "Die zweite Liga hab' ich ein Jahr mitgemacht, das will ich ehrlicherweise nicht mehr machen", so Castro ehrlich. "Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben - oder halt Ausland."

Zu welchem Bundesliga-Verein er sicher nicht wechseln wird; was die beste Mannschaft war, in der er je gespielt hat oder was Kapitäne heute anders machen müssen als vor zehn, zwölf Jahren - das ausführliche Gespräch mit Gonzalo Castro gibt es in der aktuellen Ausgabe von "kicker meets DAZN".

Die neue "kicker meets DAZN"-Folge jetzt hören:

KMD #98 - Gonzalo Castro Die Bundesliga ist am vergangenen Wochenende aus ihren Sommerschlaf erwacht und dabei Gott sei Dank nicht auf dem falschen Fuß aufgestanden. Wir sprechen ausführlich über den sehr unterhaltsamen ersten Spieltag, das Auftaktspiel in Gladbach und - mit kicker-Reporter und Dortmund-Experte Matthias Dersch - über den furiosen BVB. Außerdem ist Gonzalo Castro zu Gast in der neuen KMD-Folge, der den Bundesliga-Aufgalopp leider nur vom heimischen Sofa aus verfolgen durfte. Der ehemalige Stuttgart-Kapitän ist nach seinem ungewollten Abgang beim VfB zum ersten Mal in seiner Karriere vereinslos und erklärt Benni und Alex, wie sich das anfühlt, was seine Pläne sind und wie sich die Liga seit seinem Profi-Debüt im Jahr 2005 verändert hat. Und klar, am Ende darf natürlich auch das kicker-Managerspiel nicht fehlen... KMD #97 - Christian Günter 09.08.2021 KMD - EM #8 (mit Manuel Baum) 12.07.2021 KMD - EM #7 08.07.2021 KMD - EM #6 04.07.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, wie zum Beispiel

- Spotify

- Deezer

- iTunes

- audio now

- Google Podcasts

- Podimo