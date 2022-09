Castro beendet Karriere: "Eher ein Mann der Gelben Karten"

Der fünfmalige Nationalspieler Gonzalo Castro beendet seine Karriere. Seit 2004 war der 35-Jährige bei Leverkusen, Dortmund, Stuttgart und Bielefeld im deutschen Profifußball aktiv.

Auf insgesamt 574 Ligaspiele kommt Castro, der 1999 bei Bayer 04 Leverkusen in der Jugend startete und ab der Saison 2004/05 zehn Jahre für die Werkself in der Bundesliga auflief. Kein Wunder, dass der 35-Jährige in seiner Abschieds-Nachricht auf Instagram seinem Jugendklub gesondert dankt.

DFB-Pokalsieger mit dem BVB

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der 35-Jährige allerdings 2017 mit dem BVB, als die Dortmunder den DFB-Pokal gewannen. 2018 ging es nach Stuttgart und Ende 2021 für ein kurzes Intermezzo nach Bielefeld. In der laufenden Saison hatte Castro keinen Verein mehr.

Auf Instagram sprach der ehemalige Nationalspieler (fünf Länderspiele für Deutschland) von einer unglaublich emotionalen Reise. "Ich habe immer versucht, alles zu genießen und wertzuschätzen", so der gebürtige Wuppertaler. Heute sei er vor allem glücklich darüber, so lange seine Leidenschaft zum Beruf gemacht haben zu dürfen.

Nach einigen Danksagungen gab sich Castro zum Schluss humorvoll: "Ich könnte hier vermutlich noch viel mehr Leuten danken, doch bin ich, wie ihr wisst, nicht unbedingt der Mann der vielen Worte. Eher der Gelben Karten."