Casteels wechselt nach Saudi-Arabien

Der Wechsel von Koen Casteels nach Saudi-Arabien ist fix. Der Torhüter, der den VfL Wolfsburg in diesem Sommer nach vielen Jahren in der Bundesliga verlässt, erhält einen Dreijahresvertrag beim Erstliga-Aufsteiger Al Qadsiah. Da sein Vertrag ausläuft, wird Belgiens Nummer eins bei der anstehenden EM in Deutschland ablösefrei wechseln.