Casteels und Co. spenden, Schmadtke und Co. verdoppeln

Die Spiele des VfL Wolfsburg stehen an diesem Wochenende im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Eine Geldspende der Profiteams wird von der VfL-Geschäftsführung verdoppelt.

Der VfL Wolfsburg setzt Zeichen. Seit Donnerstagabend leuchtet die Volkswagen-Arena in Blau und Gelb, den Farben der Ukraine. Am Wochenende treten dann sowohl die Männer als auch die Frauen des Klubs in ihren Bundesligaspielen gegen Union Berlin und den SC Freiburg mit Sondertrikots an. VfL-Eigner Volkswagen macht die Brust frei, statt des VW-Logos wird wie auch an anderen Stellen im Stadion (Eckfahnen, Anzeigetafel etc.) das Peace-Symbol zu sehen sein.

Darüber hinaus spenden die Spielerinnen und Spieler des VfL einen "signifikanten Geldbetrag", so berichtet es der Klub. Die Summe, die von Kapitän Koen Casteels und Co. kommt, werde obendrein von den Geschäftsführern Jörg Schmadtke, Michael Meeske und Tim Schumacher verdoppelt. "Im Wissen, dass wir nur einen kleinen Beitrag leisten können, wollen wir Unterstützung geben, wo es uns möglich ist. Wir sehen darin auch unsere gesellschaftliche Verpflichtung und hoffen, dass sich möglichst viele Menschen aus unserer Region - ob Fußballfan oder nicht - den Spendensammlungen anschließen", sagt Schmadtke.

Rund um das Spiel gegen Union gibt es am Samstag weitere Aktionen. In der Zeit von 11 Uhr bis zum Anpfiff um 15.30 Uhr können auf der Promenade des AOK-Stadions Sachspenden abgegeben werden. Zudem wird es kurz vor dem Anpfiff der Partien der Männer und der Frauen eine Minute Applaus geben. "Um den tapferen Menschen in der Ukraine ein Zeichen der Unterstützung zu senden, aber auch allen Menschen zu danken, die sich nicht nur in diesen Tagen für Frieden und Freiheit engagieren", teilt der VfL mit.