Casteels über die Tage nach der Pokal-Panne: "Der Trainer ist vorangegangen"

Der VfL Wolfsburg nach dem vom Wechselfehler überschatteten Pokalspiel in Münster und vor dem Bundesligaauftakt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum. Am Donnerstag sprach Kapitän Koen Casteels über die Situation bei den Niedersachsen.

Tagelang hatten sie geschwiegen beim VfL, außer einem offiziellen Statement von Geschäftsführer Jörg Schmadtke sagte niemand etwas zur Lage bei den Wolfsburgern. Am Donnerstag nun stellte sich der neue Kapitän Koen Casteels, der am Sonntag in Münster seinen Anteil daran hatte, dass sich der VfL sportlich in der Verlängerung mit 3:1 durchsetzte. Der aber dann nach der Partie in der Kabine auch mitbekam, dass die VfL-Bank einmal zu viel gewechselt hatte.

Es sei "natürlich ärgerlich", was da passiert ist, erklärt Casteels, jedoch ist der Torwart weit davon entfernt, Vorwürfe zu formulieren. Ohnehin müsse erst einmal abgewartet werden, was entschieden wird. Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht Trainer Mark van Bommel, der die Verantwortung an der Seitenlinie trägt. Wie hat der Keeper seinen neuen Coach nach Münster erlebt? "Am Tag nach dem Spiel war es für ihn wie für uns alle enttäuschend, dass so etwas passiert ist", berichtet Casteels. "Nach dem freien Tag ist der Trainer vorangegangen." Die Ansage van Bommels an die Mannschaft: "Den Kopf müssen wir jetzt umdrehen, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen uns jetzt voll auf Bochum fokussieren."

Kapitän Casteels will sich nicht anders verhalten

Am Samstag startet Wolfsburg gegen den Aufsteiger in die neue Bundesligasaison, erstmals wird Casteels dabei seine Mannschaft als offizieller Kapitän aufs Feld führen. Bestimmt von van Bommel, der mit dem Schlussmann einen Spieler gewählt hat, der voraussichtlich fast immer auf dem Rasen steht. "Es freut mich, dass ich der Kapitän bin", sagt der Belgier, "ich werde mich trotzdem künftig nicht anders verhalten."

Ich bin ambitioniert, ich will eigentlich nicht runtergehen von diesem Platz. Koen Casteels nach Rang vier

Gleichwohl ist die Ernennung zum Anführer der nächste Entwicklungsschritt des 29-Jährigen, der vor zehn Jahren aus Genk nach Hoffenheim gewechselt ist und sich zu einem der besten Torhüter der Bundesliga entwickelt hat. "Man wächst als Spieler und als Mensch", sagt Casteels, der ab Samstag wieder mit seiner Mannschaft über sich hinauswachsen will. Sein Ziel für die neue Saison nach Platz 4 im Vorjahr: "Ich bin ambitioniert, ich will eigentlich nicht runtergehen von diesem Platz."