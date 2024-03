Casteels' Schulter, Pervans Parade und Hasenhüttls Prognose

Erstmals seit dem 1:0 in Darmstadt hat der VfL Wolfsburg wieder gewonnen. Das 2:0 in Bremen bedeutete zudem das erste Zu-null-Spiel seit jenem Erfolg Mitte Dezember. Was den Torhüter automatisch in den Mittelpunkt rückt.

Abgetaucht: Pavao Pervan pariert und ebnet den Weg zum Wolfsburger Sieg in Bremen. IMAGO/Nordphoto