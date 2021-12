Casteels: Raus aus der Quarantäne - aber auch rein ins Tor?

Torwart Koen Casteels hat nach seiner COVID-19-Infektion die Quarantäne verlassen, ist aber noch nicht wieder auf den Trainingsplatz des VfL Wolfsburg zurückgekehrt.

Der erste Schritt ist gemacht: Koen Casteels, der zuletzt zwei Spiele aufgrund seiner COVID-19-Infektion verpasst hat, konnte die Quarantäne verlassen und ist an seine Arbeitsstelle zurückgekehrt. Jedoch: Am Mittwoch trainierte der Belgier zunächst noch individuell im VfL-Center, auf den Trainingsplatz kehrte er noch nicht zurück.

Was das für das VfL-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mainz bedeutet? Abwarten. Am Donnerstag will sich Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz dazu äußern. Am Dienstag hatte der Coach erklärt, dass es für Casteels eine Chance auf das Mainz-Spiel gäbe, wenn er bis Mittwoch zurück im Training sei. "Ansonsten", so Kohfeldt, "wird es auf Lille hinauslaufen."

In Mainz wäre Pavao Pervan erneut der Vertreter des 29-jährigen Stammkeepers, der also spätestens am Mittwoch nächster Woche sein Comeback feiern dürfte. Und das hätte es dann direkt in sich: Gegen Lille muss der VfL gewinnen, um in der Königsklasse zu überwintern. Bei jedem anderen Ergebnis scheiden die Niedersachsen aus dem internationalen Geschäft aus.