Casteels' Rat vor seinem Comeback: "Es darf keine Angst da sein"

Torwart und Kapitän Koen Casteels steht vor seinem Comeback beim VfL Wolfsburg. Der Belgier, der die vergangenen drei Spiele verletzungsbedingt verpasst hat, steigt am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein und dürfte am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Abstiegsduell mit Arminia Bielefeld zur Verfügung stehen.

Mit Abstiegskampf kennt er sich aus, in Sachen Relegationsspiele ist er gar ein wahrer Experte. Koen Casteels setzte sich 2013 mit der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Kaiserslautern durch, 2017 und 2018 behielt der Belgier mit dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel die Oberhand. Einem vierten Mal möchte der Keeper selbstredend aus dem Weg gehen. Mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld kann der VfL am Samstag einen großen Schritt machen. Casteels will nicht von einem Endspiel sprechen, sagt aber: "Es kann viel bedeuten in die Richtung, dass wir in der 1. Liga bleiben können."

"Ich freue mich, dass ich keine Schmerzen mehr habe"

Dabei will der 29-Jährige seine Mannschaft wieder tatkräftig unterstützen. Die vergangenen vier Wochen und drei Spiele war der Schlussmann außer Gefecht gesetzt, eine Verletzung am Beckenkamm, wie er berichtet, bereitete größere Probleme als zunächst befürchtet. Am Mittwoch aber steigt Casteels wieder ins Mannschaftstraining ein. "Ich freue mich, dass ich keine Schmerzen mehr habe", sagt er nach zwei Individualeinheiten in den vergangenen Tagen. "Es gab keine Reaktion."

Eine Reaktion erwartet wiederum Geschäftsführer Jörg Schmadtke ("Ich bin mir sicher, dass ein Lernprozess eintreten wird") am Samstag von seiner Mannschaft, die sich beim 0:3 in Augsburg alles andere als bundesligatauglich präsentiert hat. Wie geht der VfL in das nächste Kellerduell mit Bielefeld? "Es darf keine Angst da sein", rät Casteels sich und seinen Teamkollegen. "Zusammen müssen wir eine Lösung finden, dass uns so ein Tag wie in Augsburg nicht mehr passiert in dieser Saison."

"Die Spieler wissen, was sie zu tun haben"

Am vergangenen Sonntag hatte Trainer Florian Kohfeldt, mittlerweile raus aus der Isolation, aufgrund einer COVID-19-Infektion gefehlt, was für den Kapitän jedoch kein Grund für die desolate Leistung war. "Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Das sollte keine Ausrede für das Spiel oder die Leistung sein. Dahinter sollten wir uns nicht verstecken."