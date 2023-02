Casteels jagt den eigenen Zu-null-Bestwert

Viel Positives nahm der VfL Wolfsburg neben dem einen Punkt vom 0:0 beim FC Schalke 04 nicht mit. Immerhin: Das gegentorlose Spiel verhalf Torwart Koen Casteels zur Führung im "Weiße Westen"-Ranking der Liga.

Am Ende stand die Null. Immerhin. Der VfL Wolfsburg enttäuschte am vergangenen Spieltag bei der Nullnummer auf Schalke, die Defensive, mit 26 Gegentoren die drittbeste der Liga, machte aber immerhin ihren Job. Und sorgte dafür, dass Torwart Koen Casteels nun Spitzenreiter ist in der Bundesliga. Zum achten Mal in dieser Saison blieb der Schlussmann unbezwungen, gemeinsam mit Freiburgs Mark Flekken führt er das Ranking der "Weißen Westen" an. Eine Statistik, die den Belgier freilich nur bedingt zufriedenstellt. "Das ist schön für die Mannschaft", sieht sich der Keeper als Teil des Teams, "aber schöner wäre ein 2:1-Sieg." Sein Motto, auch mit Blick auf die restliche Saison: Lieber möchte er mit dem VfL zurück nach Europa als der Zu-null-König der Liga sein. "Ich bin lieber Dritter oder Vierter in dieser Rangliste und spiele international, als wenn ich dort Erster bin, wir aber nur Siebter werden."

Wolfsburg will angreifen, hat mit Casteels einen der konstantesten Keeper der Liga. Den Tage wie zuletzt beim 2:4 gegen Bayern München, als alle Schüsse, die auf sein Tor kamen, auch drin waren, nerven. "Das war ein schwieriges Spiel für einen Torwart, das war ärgerlich." Grundsätzlich aber hat der VfL in dieser Saison nach Startschwierigkeiten zur defensiven Stabilität gefunden. Casteels: "Wir haben uns gefangen."

Belgische Nationalelf? - Casteels hofft auf Tedesco

Fangen ist der Job des Torhüters, der trotz seiner nachgewiesenen Klasse über Jahre hinweg in der Bundesliga erst auf vier Länderspiele für Belgien kommt - als einer der Vertreter von Real Madrids Thibaut Courtois. Ändert sich nun etwas für Casteels unter dem neuen Nationalcoach Domenico Tedesco (zuletzt RB Leipzig)? Der 30-Jährige scheint darauf zu hoffen. "Ich freue mich", sagt Casteels, "dass es ein Trainer ist, der die Bundesliga ein bisschen besser kennt als sein Vorgänger."

Mit weiteren Zu-null-Spielen kann der Wolfsburger Werbung in eigener Sache machen. Casteels jagt dabei seinen persönlichen Bestwert aus der Saison 2020/2021, als er insgesamt 14-mal ohne Gegentor blieb. Der Bundesligarekord ist für ihn zumindest in dieser Saison bei noch 14 ausstehenden Spielen kaum noch zu erreichen: Manuel Neuer spielte 2014/15 und 2015/16 mit dem FC Bayern jeweils 20-mal zu null.