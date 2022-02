Casteels: "Die nächsten Spiele werden entscheidend sein"

Siebenmal hat Koen Casteels in dieser Saison bereits zu null gespielt, lediglich der Mainzer Schlussmann Robin Zentner ist mit acht "weißen Westen" in dieser Statistik noch besser. Wirklich glücklich ist der Wolfsburger mit diesem Zahlenspiel aber nicht.

Seine Ruhe und Ausgeglichenheit gehören wohl zu den größten Stärken von Koen Casteels, der in der größten sportlichen Not nicht panisch wird, im Erfolgsfall aber auch nicht in Euphorie verfällt. "Als Typ", beschreibt VfL-Trainer Florian Kohfeldt, "strahlt er immer Ruhe aus. Da ist eine sehr gute Eigenschaft für den Torwart." Der beim VfL Wolfsburg zugleich der Kapitän ist.

Anführer Casteels ist jedoch niemand, der die lauten Töne bevorzugt. "Ein Führungsspieler sollte manchmal Ruhe ausstrahlen und im richtigen Moment aufwecken", beschreibt es der Coach. "Das hat Koen getan im Winter, allerdings nicht, indem er durch die Kabine gebrüllt hat, sondern auf seine Art." Casteels beschreibt es so: "Ich habe mich intensiv mit vielen Spielern ausgetauscht. Man kann viel reden, letztendlich muss man es auf dem Platz machen."

Die Richtung stimmt wieder

Das macht der VfL aktuell wieder besser als über weite Strecken dieser Saison. Zwei Siege am Stück haben die Abstiegssorgen erst einmal wieder kleiner werden lassen. Casteels wäre aber nicht Casteels, wenn er nicht weiterhin nur von Spiel zu Spiel schauen würde. Kann der Blick noch einmal nach oben wandern in der Tabelle oder geht es bis zum Saisonende um den Klassenerhalt? "Die nächsten Spiele werden entscheidend sein, in welche Richtung es geht."

Die Richtung bei Casteels und der VfL-Hintermannschaft stimmt aktuell auch wieder, mit erst vier Gegentoren in fünf Partien stellt Wolfsburg die beste Rückrundendefensive. Und: In Frankfurt (2:0) spielte Casteels bereits zum siebten Mal in dieser Saison zu null, nur der Mainzer Robin Zentner hat mit acht "weißen Westen" eine bessere Bilanz. "Es ist schön, mir aber nicht so wichtig", betont Casteels. Vielmehr stören ihn, dass der VfL mit 33 Gegentoren insgesamt weniger gut dasteht. "Das frustriert mich."

So oder so soll es in den nächsten Wochen erfolgreich weitergehen. "Die Hauptsache ist, dass wir gewinnen. Ich nehme auch weniger Zu-null-Spiele, aber dafür mehr Siege." Die nächste Chance gibt’s am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Casteels‘ Ex-Klub TSG Hoffenheim.