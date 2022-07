Casteels abgelöst: Arnold ist neuer Wolfsburg-Kapitän

Auch beim VfL Wolfsburg ist die Kapitänsfrage mittlerweile geklärt: Mit Maximilian Arnold wird ein echtes Wölfe-Urgestein die Binde tragen.

Seit 2009 ist Maximilian Arnold beim VfL Wolfsburg, machte dort seine ersten Spiele im Profibereich. In der vergangenen Saison wurde der 28-Jährige zum Rekordspieler der Wölfe. 285-mal stand er für den VfL bereits in der Bundesliga auf dem Rasen, dabei erzielte er 34 Treffer.

In der kommenden Spielzeit wird er die Wolfsburger nun als Kapitän aufs Feld führen, das hat Trainer Niko Kovac am Freitag bekanntgegeben. Arnold, der im Alter von 15 Jahren zum VfL kam und bereits mit 17 für die Wölfe in der Bundesliga debütierte (jünger war keiner in Wolfsburg), geht in seine zwölfte Saison mit dem VfL.

Als Kapitän löst Arnold Keeper Koen Casteels ab, für den er bereits in der Vorsaison als Stellvertreter agierte. In der kommenden Spielzeit sind der Torwart sowie Maxence Lacroix die Stellvertreter von Arnold. Alle drei gehören auch dem Mannschaftsrat an, in den die Profis außerdem Sebastiaan Bornauw und Pavao Pervan wählten.