Casemiro: "Wer Bale auspfeift, pfeift die Geschichte des Vereins aus"

Am Dienstag muss Real Madrid den 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel bei Chelsea nach Hause bringen. Vor der Partie im Bernabeu sprach Casemiro über Karim Benzema, Thomas Tuchel - und Gareth Bale.

Ausnahmsweise nahm er ihm mal die Arbeit ab. Beim 2:0-Sieg gegen Getafe erzielte Casemiro sein erstes Saisontor in La Liga. Benzema, eigentlich der Torschütze vom Dienst, war auch bei Treffer Nummer zwei von Lucas Vazquez nicht beteiligt.

Und das will was heißen, denn der Franzose ist derzeit kaum zu bremsen. 27 Tore in La Liga, acht in der Königsklasse - einen besseren Benzema hat die Fußballwelt vielleicht noch nie gesehen.

Oder? Laut Casemiro ist der Unterschied gar nicht so groß im Vergleich zu den Zeiten, als der 34-Jährige noch im Schatten von Cristiano Ronaldo stand. "Es haben nur die Tore gefehlt, da hat er einen unglaublichen Schritt gemacht. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wir sehen, was er Tag für Tag tut. Er ist die Geschichte dieses Klubs", sagte Casemiro. "Es ist uns eine Ehre, ihn an unserer Seite zu haben. Er ist der wichtigste Spieler, den wir im Moment haben."

Das trifft auf Bale so gar nicht zu. Gegen Getafe wurde der Waliser in der 74. Minute eingewechselt, sein erster Einsatz seit Mitte Februar in La Liga und erst der fünfte in dieser Spielzeit. Pikanterweise auch der erste vor heimischem Publikum seit Februar 2020, das bekam er schnell zu spüren. Die Fans im Bernabeu pfiffen den 32-Jährigen bei seiner Einwechslung und bei seinen Aktionen aus.

Casemiro redet Fans wegen Bale ins Gewissen

Dass Bale, dessen Berater jüngst den ablösefreien Abschied seines Schützlings zum Saisonende bestätigte, die Reaktionen mit einem Lächeln quittierte, dürfte seinen Beliebtheitswert nicht gerade erhöht haben. Casemiro ärgerten die Pfiffe: "Wenn ein Spieler ausgepfiffen wird, werden wir alle ausgepfiffen. Das können wir nicht in Ordnung finden. Das hat mir nicht gefallen, weil Bale Historie geschrieben hat. Wenn man so einen Spieler auspfeift, pfeift man die Geschichte dieses Vereins aus."

Mit dem Halbfinal-Einzug könnte Real die Erfolgsgeschichte des Vereins ein Stück weit fortschreiben. Chelsea-Coach Thomas Tuchel äußerte nach dem 1:3 im Hinspiel Skepsis, ob Real noch zu bezwingen sei. Dies sei "fast unmöglich", aber es sei ja "immer erlaubt zu träumen".

Casemiro will da gar nicht hinhören. "Wir können uns auf nichts verlassen, egal, was Tuchel gesagt hat. Sie sind Titelverteidiger."