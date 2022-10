Casar fehlt dem HFC mehrere Wochen

Aljaz Casar wird dem Halleschen FC bis auf weiteres fehlen. Der Mittelfeldspieler zog sich am Montag eine Verletzung im Oberschenkel zu.

Wie der HFC auf der Vereinswebsite bekanntgab, wird die Ausfallzeit des 22-Jährigen voraussichtlich etwa drei Wochen betragen. Casar war beim torlosen Remis gegen den BVB II in der 77. Minute ausgewechselt worden, nun ist eine Diagnose da: Ein Muskelfaserbündelriss im linken Oberschenkel.

Der Slowene schloss sich dem Halleschen FC im vergangenen Sommer von Hoffenheim II an, in der aktuellen Spielzeit kommt Casar auf fünf Einsätze und einen Treffer, vor seiner Auswechslung war der Mitttelfeldspieler am Montag der beste Mann auf dem Platz (kicker-Note: 2,0). Das erste Mal ohne Casar muss der HFC am kommenden Spieltag, am Freitag gastiert der Tabellen-17. bei Erzgebirge Aue.