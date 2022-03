CAS verhandelt Transfer-Streit um Augustin am Dienstag

Der Transfer-Streit zwischen RB Leipzig und Leeds United um Jean-Kevin Augustin wird am kommenden Dienstag vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verhandelt.

Spielt inzwischen in Nantes: Jean-Kevin Augustin. Icon Sport via Getty Images

Den genauen Termin gab der CAS jetzt bekannt. In dem Rechtsstreit geht es im Kern um die Frage, ob bei der Leihe von Augustin nach England in der Saison 2019/20 eine Kaufpflicht greift und Leeds eine Ablöse von 21 Millionen Euro nach Leipzig überweisen muss. Der Weltverband FIFA hatte Leipzig in dem Fall bereits Recht gegeben, der Erstligist aus der Grafschaft Yorkshire hatte daraufhin den CAS angerufen.

Der Stürmer war 2017 für 16 Millionen Euro von Paris St. Germain verpflichtet und mit einem Fünf-Jahres-Vertrag bis 2022 ausgestattet worden. Schnell zeichnete sich jedoch ab, dass der damals 20-Jährige zwar physisch ein vielversprechendes Talent war, aber nicht die nötige Berufseinstellung hatte. Leipzig verlieh ihn zunächst an AS Monaco und dann im Januar 2020 an Leeds United. Der damalige englische Zweitligist verpflichtete sich seinerzeit, den Angreifer im Fall des Aufstiegs für 21 Millionen Euro fest unter Vertrag zu nehmen.

Augustin floppte zwar auch in Leeds, dennoch stieg der Klub in die Premier League auf. Weil die Saison aber coronabedingt über den 30. Juni und damit über das fixierte Vertragsende hinaus ausgespielt wurde, erklärte Leeds die Anschlussvereinbarung für nichtig.

Augustin fand derweil im September 2020 beim FC Nantes Unterschlupf, wurde jedoch wieder von Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen. Im Januar 2022 kämpfte sich Augustin wieder an die erste Mannschaft heran und kam zu vier kurzen Einsätzen.