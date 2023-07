CAS terminiert Potocnik-Verhandlung

Der Showdown zwischen dem 1. FC Köln und Olimpija Ljubljana in der Causa Jaka Cuber Potocnik wird in knapp zwei Monaten stattfinden. Zumindest hat der Internationale Sportgerichtshof CAS nach kicker-Informationen das Verfahren nun terminiert.

Zwei Tage räumt der CAS dem Transferstreit demnach ein, am 19. und 20. September sollen die Parteien in Lausanne aufeinandertreffen. Aller Voraussicht nach im öffentlichen Verfahren.

Zumindest hat das Bundesverfassungsgericht nach dem Prozess um die Dopingsperre gegen die Eisschnellläuferin Caudia Pechstein vom CAS verlangt, das Öffentlichkeitsprinzip anzuwenden. Ausnahme wäre, wenn sich alle drei Parteien auf nicht-öffentliche Anhörung einigen. Neben dem FC und den Slowenen focht nämlich auch Potocnik selbst das Urteil der FIFA-Streitschlichtungskammer an.

Was war passiert? Der damals 16-jährige Potocnik hatte am 30. Januar 2022 durch seine Mutter seinen Vertrag beim amtierenden slowenischen Meister einseitig gekündigt mit Verweis auf die Nicht-Einhaltung mehrerer Versprechen wie zum Beispiel Training mit dem Profiteam.

Tags darauf hatte er in Köln unterschrieben. Gegen die einseitige Kündigung ging Olimpija, das sich im Besitz der deutschen Investoren Adam Delius und Christian Dollinger befindet, bei der FIFA vor und verlangte bis zu 2,5 Millionen Euro als Entschädigung, weil Dinamo Zagreb diese Summe für Potocnik geboten haben soll.

Transfersperre ausgesetzt für diesen Sommer

Die FIFA gab Olimpija in Teilen recht, forderte Potocnik allerdings "nur" zu einer Zahlung von 51.500 Euro als Schadenersatz auf. Was zumindest die Frage aufwirft, ob sie das Zagreber Angebot für wirklich werthaltig erachtet. Folgenschwerer jedenfalls waren die ausgesprochenen Sperren des Weltverbandes, der das Talent für vier Monate aus dem Verkehr zog und den FC mit einer Transfersperre über zwei Perioden belegte. Immerhin: Seit klar ist, dass die Sache in Berufung geht, setzte der CAS den Bann gegen die Kölner aus, so dass diese die laufende Transferperiode nutzen können.

Gespräche scheitern - Wehrle soll sich weitgehend herausgehalten haben

Zuvor waren Gespräche über eine gütliche Einigung zwischen Delius und Dollinger auf der einen sowie FC-Geschäftsführer Christian Keller auf der anderen Seite gescheitert. Als Potocnik im Januar 2022 in Köln unterschrieb, war Keller noch nicht im Amt, er kam erst zum 1. April 2022 aus Regensburg. Allerdings war damals bereits klar, dass sein Vorgänger, Alexander Wehrle, seine berufliche Karriere bald beim VfB Stuttgart fortsetzen würde, so dass sich Wehrle dem Vernehmen nach aus Personalfragen zu diesem Zeitpunkt weitgehend herausgehalten haben soll.