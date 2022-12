CAS-Termin: Donezk fordert von FIFA 40 Millionen

Nach der russischen Invasion in die Ukraine erlaubte die FIFA Spielern in der Ukraine ihren Vertrag zum Nulltarif aufzulösen. Nun fordert Erstligist Schachtar Donezk eine Entschädigung von bis zu 40 Millionen Euro.

Ende Februar 2022 marschierten die ersten russischen Truppen in die Ukraine ein. Wenig später wurde der Spielbetrieb in der ukrainischen Liga eingestellt, die laufende Saison vorzeitig abgebrochen. Außerdem entschied die FIFA im Juni, dass ausländische Spieler oder Trainer in der Ukraine ihre Verträge zum Nulltarif auflösen können. In einem damaligen Brief erklärte die FIFA, dass die Interessen ukrainischer Vereine geschützt würden.

FIFA "soll den Schaden ersetzen"

Am Donnerstag will Schachtar Donezk nun vor dem Sportgerichtshof der FIFA vorsprechen, in diesem Rahmen eine Entschädigung von bis zu 40 Millionen Euro fordern. "Zahlreiche ausländische Spieler haben den Klub zum Nulltarif verlassen", so Schachtar-Generaldirektor Sergei Palkin der Nachrichtenagentur AFP. "Der Verein versucht, die verlorenen 40 Millionen Euro wiederzuerlangen, und die FIFA sollte den Schaden ersetzen, für den sie verantwortlich ist."

Mittlerweile hat die ukrainische Liga den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Nach 15 Spieltagen steht Donezk mit 30 Punkten auf Platz zwei hinter Tabellenführer SC Dnipro. In der Champions League belegten die von Igor Jovicevic trainierten Ukrainer den dritten Platz in Gruppe F, hinter RB Leipzig und Real Madrid. In der Europa League trifft Schachtar am 16. Februar auf Stade Rennes (18.45 Uhr LIVE! bei kicker).