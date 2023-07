CAS hebt Freispruch auf: Tennisprofi Ymer für 18 Monate gesperrt

Wegen verpasster Dopingproben ist der 51. der Tennis-Weltrangliste Mikael Ymer (24) vom internationalen Sportgerichtshof CAS für 18 Monate gesperrt worden. Von einem Schiedsgericht war der Schwede zuvor noch freigesprochen worden.

Der CAS revidierte in seinem am Montag veröffentlichten Urteil damit die Entscheidung eines unabhängigen Schiedsgerichtes aus dem Juni 2022, das Ymer nach Anklage durch den Tennis-Weltverband ITF noch freigesprochen hatte. Grund für die Sperre sind drei verpasste Dopingproben innerhalb von zwölf Monaten - allesamt im Jahr 2021.

Ymer hatte die ersten beiden Fälle eingeräumt, allerdings argumentiert, dass der Kontrolleur beim dritten Verstoß im Rahmen des Turniers im französischen Roanne im November 2021 keinen angemessenen Versuch unternommen hätte, ihn ausfindig zu machen und somit keine Fahrlässigkeit seinerseits vorliege. Ymer hatte sich in diesem Fall nicht in dem Hotel aufgehalten, das er ursprünglich reserviert hatte, sondern in einem anderen. Der Kontrolleur hatte ihn daraufhin nicht angetroffen.

ITF forderte eine noch höhere Sperre

Das vom ITF ernannte Schiedsgericht war dieser Argumentation gefolgt, der Verband hatte allerdings Berufung eingelegt und den Fall im Anschluss vor den CAS gebracht. Dieser entschied nun gegen den 51. der ATP-Weltrangliste. Der ITF hatte eine Sperre von zwei Jahren gefordert.

"Nach einer Anhörung am 25. April 2023 kam das zuständige CAS-Gremium zu dem Schluss, dass der Spieler es versäumt hat, die Einhaltung der Anti-Doping-Bestimmungen zu gewährleisten, indem er es unterlassen hat, seine Aufenthalts-Meldung für den 7. November 2021 nicht zu überprüfen und davon ausgegangen ist, dass jede Diskrepanz zwischen seinem tatsächlichen und seinem angegebenen Aufenthaltsort von seinem Agenten oder den Tennisbehörden berichtigt werden würde", heißt es in der CAS-Mitteilung.

Ich glaube nicht, dass ich die Regeln gebrochen habe. Mikael Ymer

Die Mehrheit des Gremiums sei der Auffassung gewesen, "dass der Grad des Verschulden des Spielers, eines professionellen und erfahrenen Sportlers, hoch war" und die verpasste Dopingprobe damit das Ergebnis einer "schuldhaften Fahrlässigkeit" seitens Ymer. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung ein und gilt damit bis Januar 2025.

Der Spieler selbst reagierte in einem Post auf seinen sozialen Kanälen mit Unverständnis. "Da ich bereits einmal freigesprochen wurde und von ganzem Herzen dazu stehe, dass ich nicht der Meinung bin, dass das dritte Vergehen begangen wurde, finde ich die Entscheidung, mich schuldig zu sprechen, ungerecht", schreibt der 24-Jährige, der zuletzt in Wimbledon die 3. Runde erreichte. "Darüber hinaus kann ich nur schwer nachvollziehen, dass eine 18-monatige Suspendierung als gerechte Strafe angesehen wird." Er habe niemals verbotene Substanzen zu sich genommen und "glaube nicht, dass ich die Regeln gebrochen habe".