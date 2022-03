Cas bestätigt Wettbewerbs-Ausschluss russischer Klubs

Die russischen Vereinsmannschaften bleiben aus den europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen. Ein Eilantrag beim Internationalen Sportgerichtshof Cas wurde zurückgewiesen.

Das Gebäude des Cas in Lausanne. AFP via Getty Images

Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, wurde ein Eilantrag des russischen Fußballverbandes auf Aussetzung der Maßnahmen von FIFA und UEFA abgelehnt. Die beiden Verbände hatten am 28. Februar als Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine alle russischen Mannschaften von europäischen Klubwettbewerben ausgeschlossen. Die Begründung für die Ablehnung des Eilantrags soll voraussichtlich bis Ende der Woche bekannt gegeben werden.

In einem weiteren Antrag hatte der russische Verband gefordert, die Entscheidungen von FIFA und UEFA komplett aufzuheben. Über diesen Antrag will der Cas ebenfalls erst Ende der Woche entscheiden.

Dieser zweite Antrag betrifft auch die Aussichten der russischen Nationalmannschaft auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr. Am 24. März sollte Russland gegen Polen in den Play-offs spielen. Polen kündigte aber bereits an, nicht gegen Russland spielen zu wollen.

Wie aus der Cas-Mitteilung hervorgeht, ist das Verfahren rund um den Ausschluss der russischen Teams noch nicht abgeschlossen. Es sei noch keine Anhörung terminiert worden, schreibt das Gericht.