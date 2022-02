CAS: Änderung der Ergebnisse im Eiskunstlauf-Teamwettbewerb nicht ausgeschlossen

Der Internationale Sportgerichtshof CAS schließt im Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Valieva eine nachträgliche Änderung der Ergebnisse des olympischen Teamwettbewerbs in Peking nicht aus.

Es sei "zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, die Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs als endgültig zu betrachten", sagte CAS-Direktor Matthieu Reeb am Montag. Diese Ergebnisse könnten zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden oder auch nicht, ließ Reeb wissen. Russland hatte vor den USA und Japan in Peking Gold gewonnen.



In einem Eilverfahren bei den Winterspielen entscheidet die Ad-hoc-Kammer des CAS am Montag zunächst aber nur über ein Startrecht für Valieva im Damen-Einzel, das am Dienstag beginnt. "Die Entscheidung des Cas, wie auch immer sie ausfällt, wird keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs haben", sagte Reeb.

Verweis auf laufende Verfahren

In dem Berufungsverfahren um die am 25. Dezember 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestete 15-jährige Ausnahmeathletin gehe es nur darum, ob eine vorläufige Sperre verhängt werden soll. Das CAS-Urteil wird am Montag (07.00 Uhr MEZ) erwartet.



Walijewa war am 8. Februar von der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA vorläufig suspendiert worden. Einen Tag später hob die Disziplinarkommission der Agentur die Sperre wieder auf, so dass die Europameisterin am olympischen Einzel teilnehmen könnte. Ob Russland der Team-Olympiasieg noch aberkannt werde oder nicht, hänge von dem noch "vor den RUSASA-Instanzen laufenden Anti-Doping-Verfahren in der Sache Frau Valieva ab", erklärte Reeb.