Carstensen: Als Verteidiger abgesprungen, als Offensivspieler gelandet

Das Bundesliga-Debüt des Linksverteidigers überraschte keinen. Leart Paqaradas Nominierung für das Auftaktspiel in Dortmund stand vorher fest. Dass Rasmus Carstensen (22), Leihgabe des KRC Genk, bereits an diesem Samstag seinen Einstand feiern würde, verblüffte dann doch.

Nicht zuletzt, weil Carstensen als Backup für Rechtsverteidiger Benno Schmitz (28) geholt worden war, nun aber die offensive Flügelrolle zugewiesen bekam. Schnell schlug die Verwunderung über diese Personalie in Erstaunen um. Denn der Däne bestach mit Schnelligkeit und Technik, die beiden besten Möglichkeiten der "Geißböcke" bereitete er - jeweils für Sargis Adamyan - vor.

Mehr Möglichkeiten für Baumgart

Die Kölner bekamen so gleich im ersten Saisonspiel - trotz der Niederlage - eine Bestätigung für gutes Scouting und Einfallsreichtum. Für einen finanziell angeschlagenen Klub wie den FC können vielseitig einsetzbare Profis Gold wert sein. Als Verteidiger abgesprungen, als Offensivspieler gelandet - so macht Carstensen seinem Trainer Freude. Und bietet ihm gleichzeitig mehr gestalterische Möglichkeiten.

Denn Steffen Baumgart konnte so Dejan Ljubicic - auch er ist ein Kandidat für die rechte Angriffsseite - neben Eric Martel auf die Doppelsechs stellen, was der Stabilität der Kölner gut bekam. "Ich fühle mich sehr wohl dort", bekannte der Wiener, dessen Profil dem des nach Frankfurt gewechselten Elyess Skhiri am ähnlichsten ist: Dauerläufer, guter Zweikämpfer, starker Box-to-Box-Spieler und immer wieder auch torgefährlich. Am Samstag verfehlte seine Direktabnahme das Dortmunder Tor nur knapp.

"Weiter an unserem Fußball arbeiten"

Aus fünf dicken Chancen kein Tor gemacht, der Trainer bemüht sich, hier kein Muster für die Zukunft zu sehen. Baumgarts Fazit: "Wir haben gut verteidigt, hatten gute Umschaltmöglichkeiten und in der zweiten Halbzeit auch hundertprozentige Torchancen. Wir müssen weiter an unserem Fußball arbeiten. Mir gefällt, wie die Jungs arbeiten, wie sie über Grenzen gehen. Wenn wir so spielen, dann gewinnen wir mehr als wir verlieren."

Unabhängig davon bemühen sich die Kölner unvermittelt um den Frankfurter Faride Alidou (22), der Transfer sollte in der kommenden Woche über die Bühne gehen.