Carro über saudischen Kaufrausch: "Teilweise wahnsinnig, nicht rational zu verstehen"

Während des Leverkusener Trainingslagers in Österreich hat sich Bayer-04-Geschäftsführer Fernando Carro kritisch zum aggressiven Kaufverhalten saudischer Klubs geäußert und vor einer WM-Vergabe in den Golf-Staat gewarnt. Zudem hätte er gerne eine Person mit Kluberfahrung in der neuen DFL-Spitze gesehen.

Kritische Worte: Bayer-04-Geschäftsführer Fernando Carro. IMAGO/Kirchner-Media