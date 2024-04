Carro kündigt "einen großen Verkauf" an und schwärmt von Xabi Alonso

Bayers Meister-Kader hatte Simon Rolfes im vergangenen Sommer mit zahlreichen Einkäufen fertig modelliert. Komplett wird dieser aber nicht bleiben. Kündigte doch Rolfes' Geschäftsführerkollege Fernando Carro nun für den Sommer den Verkauf eines wichtigen Akteurs an.

Der erste Deutsche Meistertitel für Bayer 04 Leverkusen soll keine Eintagsfliege bleiben. Auch in der kommenden Saison möchte der neue Champion ganz oben mitspielen. "Wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig ist in der Spitzengruppe der Bundesliga, das ist keine Frage", hatte Simon Rolfes bereits eindeutig erklärt, dass es in Leverkusen nun alles andere als einen Ausverkauf geben werde.

"Wir sind ein Verein, der jedes Jahr einen großen Verkauf tätigen muss"

Sein Geschäftsführer-Kollege Fernando Carro kündigte jetzt in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS allerdings an, dass wohl nicht alle Stars in Leverkusen bleiben werden. So erklärte der Spanier zu dem Thema möglicher Verstärkungen für Bayer 04: "Es kommt darauf an, wen wir verkaufen. Wir sind ein Verein, der jedes Jahr einen großen Verkauf tätigen muss, um die Neuverpflichtungen zu refinanzieren. Wir werden wahrscheinlich einen großen Verkauf machen. Und damit finanzieren wir zwei, drei Neue."

Dass Bayer 04 die für Verstärkungen benötigten wirtschaftlichen Mittel in diesem Sommer aus dem Verkauf von Topstar Florian Wirtz generieren wird, schloss der Geschäftsführer nochmal explizit aus. Wobei er den Verbleib des bis 2027 gebundenen Nationalspielers nicht über die kommende Saison hinaus als gesichert ansieht. "Es gibt Interesse von vielen Teams", sagte Carro. Wirtz und dessen Eltern hätten die "Idee, bei uns weiterzumachen. Im Fußball kann man nicht viel länger als ein Jahr planen. Aber nächste Saison wird er weiter in Leverkusen spielen".

"Xabi Alonso wird einer der ganz Großen der Geschichte werden"

So wie auch Xabi Alonso weiter die Werkself trainieren wird. Von dem 42-Jährgen schwärmte Carro geradezu: "Xabi ist bereits ein toller Trainer, jung, aber mit Erfahrung. Er wird einer der ganz Großen der Geschichte werden, genau wie er es als Spieler war - auch auf der Trainerebene wird es so sein." Und Bayer 04 darf sich glücklich schätzen von seiner Arbeit genauso wie von den Spielkünsten von Wirtz zumindest noch kommende Saison profitieren zu dürfen.