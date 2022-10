Carro fordert Erfolge "sehr, sehr, sehr kurzfristig"

Gerardo Seoane und Bayer 04 stehen vor der Woche der Wahrheit. Nach der 0:4-Niederlage und dem indiskutablen Auftritt in München forderte Geschäftsführer Fernando Carro zwei Tage später vor den Spielen in der Champions League beim FC Porto und gegen Schalke 04 in der Liga "sehr, sehr, sehr kurzfristig" Erfolge ein.

Im 'Doppelpass' bei Sport 1 bestätigte Fernando Carro damit das, was der kicker bereits am Donnerstag berichtet hatte: Trainer Gerado Seoane muss nach nur fünf Punkten aus acht Ligaspielen in der kommenden Woche den Turnaround schaffen, um seinen Job zu behalten.

"Ich bin ein pragmatischer Mensch. Am Ende zählen die Ergebnisse" erklärte Carro zur Situation des Tabellenvorletzten. Man brauche gute Ergebnisse "sehr, sehr, sehr kurzfristig". Schon in Porto, noch wichtiger am Samstag in der Liga. "Gegen Schalke musst du die drei Punkte holen", forderte der Spanier unmissverständlich. Die Partie gegen den Aufsteiger wird als wie erwartet für Seoane zum Endspiel.

Seoane: "Der Trainer hat die Mannschaft nicht verloren"

Doch noch hoffen sie in Leverkusen, mit Seoane aus der Krise zu kommen. Die Grundvoraussetzung sieht der Klub-Boss gegeben. "Der Trainer hat die Mannschaft nicht verloren, der Teamgeist ist intakt", beteuerte Carro.

Allerdings ließ der Geschäftsführer durchblicken, dass sich eine weitere Minusleistung wie in München (0:4) nicht wiederholen darf. "Wir müssen zumindest in den nächsten Spielen - sogar unabhängig vom Ergebnis - eine andere Attitüde und einen anderen Willen, eine andere Griffigkeit zeigen. So wie wir in München aufgetreten sind, kann es nicht weitergehen. Das ist nicht zu akzeptieren."

Gelingt in der bevorstehenden Woche die Wende nicht, hat sich der Klub aber natürlich bereits präpariert. Das bestätigte Carro direkt in seinem Eingangsstatement zum Trainer: "Wir wollen den Turnaraound mit ihm schaffen, aber wir sind nicht blauäugig. Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind."