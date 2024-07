Carrera von der KSV nach Mexiko

Nach vier Jahren bei der KSV Holstein zieht es Nicolas Carrera zurück in seine mexikanische Heimat. Der 22-jährige Innenverteidiger war 2020 vom FC Dallas zur U 19 der Störche gewechselt, konnte sich in Kiel aber nie wirklich durchsetzen. Nach einer Leihe zum FSV Zwickau und insgesamt zwei Profi-Einsätzen bei der KSV wechselt der Mexikaner in seine Heimat zum Erstligisten Deportivo Toluca.