Shesterkin wird erneut zum Albtraum: Rangers vor dem nächsten Sweep

Die New York Rangers marschieren weiter ungeschlagen durch die Playoffs - auch weil ihr Goalie erneut überragt. Dallas schlägt dank Roope Hintz gegen Colorado zurück. Die NHL am Freitagmorgen.

In der vergangenen Saison hatte es den Boston Bruins nicht viel gebracht, die Regular Season als beste Mannschaft, noch dazu mit allerlei Rekorden, abgeschlossen zu haben. Schon in der ersten Runde der Playoffs war anschließend gegen Außenseiter Florida Panthers Schluss. Den New York Rangers jedoch gelingt es in diesem Jahr eindrucksvoll, den Schwung mitzunehmen.

Nach dem 4:0 gegen die Washington Capitals zum Auftakt der Postseason peilt der Gewinner der Presidents' Trophy bereits den nächsten Sweep an: In der Nacht auf Freitag (MESZ) erhöhten die Rangers in der Best-of-seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes auf 3:0 und sind damit nur noch einen Sieg vom Einzug in die Stanley-Cup-Semifinals entfernt.

Nach zwei knappen Heimsiegen hatten sie auch im ersten Duell in Raleigh die Nase minimal vorn: Nachdem Andrei Svechnikov für Carolina 96 Sekunden vor dem regulären Ende zum 2:2 ausgeglichen hatte - Torhüter Pyotr Kochetkov hatte bereits Platz gemacht und eine 6:5-Überzahl ermöglicht -, erzielte Artemi Panarin nach nicht einmal zwei Minuten in der Overtime den 3:2-Siegtreffer für New York. Vorbereiter Vincent Trocheck, der bereits das zwischenzeitliche 2:1 mit eingeleitet hatte, hat in allen sieben Playoff-Spielen gepunktet (fünf Tore, sieben Assists).

Shesterkin zeigt 45 Paraden - Stars bremsen Avalanche-Comeback rechtzeitig

Der Albtraum der Hurricanes war aber erneut ein anderer: Igor Shesterkin, der im langen Spiel 2 54 Paraden gezeigt hatte, stoppte satte 45 Abschlüsse der Hausherren und steht in den Playoffs bei einer starken Abwehrquote von 93,5 Prozent. Allein im Mitteldrittel wehrte er 20 von 20 Schüssen ab. Die Hurricanes, die erneut fünf Powerplays ungenutzt ließen und damit in der Serie weiter bei null Prozent stehen (0/15), müssen nun das vierte Duell - erneut zuhause - gewinnen, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

Die Dallas Stars, Pendant zu den Rangers als bestes Hauptrunden-Team im Westen, haben derweil gegen die Colorado Avalanche zum 1:1 ausgeglichen. Beim 5:3-Sieg verspielten sie zwar beinahe wie im ersten Duell (3:4 nach 3:0) eine komfortable Führung. Doch nachdem die Avalanche auf 3:4 herangekommen war (57.), entschied Esa Lindell die Partie mit dem fünften Treffer ins leere Tor. Bester Mann auf dem Eis war Roope Hintz mit einem Treffer und drei Vorlagen.