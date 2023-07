Carlson: "Wir haben das Gerüst vor Augen"

Der Tag der Entscheidung rückt immer näher. Am Samstag muss Martina Voss-Tecklenburg sechs Spielerinnen des aktuellen DFB-Kaders mitteilen, dass sie nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Australien fliegen werden.

Eine Aufgabe, die der Bundestrainerin nicht leicht fällt, wie sie schon öfter erklärt hat. Klar ist: Das Gerüst für die WM steht. "Wir haben es vor Augen", erzählt Co-Trainerin Britta Carlson. "Es geht noch um zwei bis drei Positionen." Eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen, so Carlson.

Auch nicht darüber, ob noch ein oder zwei Spielerinnen auf Abruf mit zur WM fliegen werden. "Das hängt aber von der Fitness der Spielerinnen ab und auch mit der weiten Anreise und dem Jetlag zusammen", erklärt die Co-Trainerin. Am Freitag (20.30 Uhr) testet der Vize-Europameister ein letztes Mal vor dem großen Turnier auf dem fünften Kontinent. Gegner in Fürth ist die Nationalmannschaft Sambias - ebenfalls ein WM-Teilnehmer. Danach entscheidet das Trainerteam dann über die endgültige Zusammensetzung des Kaders für Australien. "Die Anspannung ist noch da, weil uns bis zur WM noch Spielerinnen verlassen werden. Aber das war uns vorher schon bewusst", erzählt Lena Lattwein. Die defensive Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg musss ich indes keine ernsthaften Gedanken machen, ob sie am 11. Juli mit im Flieger nach Sydney sitzt.

Abflug am Dienstag

"Diese Woche ist die Nominierungswoche. Man merkt den Spielerinnen die Spannung an", hat Carlson beobachtet. Trotzdem sei die Stimmung im Trainingslager in Herzogenaurach "sehr gut". Wenn auch nicht vergleichbar mit dem Vorjahr, als sich das DFB-Team am selben Ort auf die EM in England vorbereitete. Da sei zwischen der endgültigen Kader-Nominierung und dem Abflug nach London noch eine Woche Zeit gewesen. Diesmal fehle diese Zeit. Nach der Beendigung des zweiten Trainingslagers fahren die Nationalspielerinnen am Samstag aus Herzogenaurach in ihre jeweiligen Wohnorte und treffen sich am Dienstag in Frankfurt zum Abflug ins WM-Abenteuer.